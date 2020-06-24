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Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

24.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Глава депутатского корпуса района рассказал присутствующим о социально-экономическом развитии района в текущем году, акцентировал внимание на выполнении местными органами власти задач по повышению уровня комфортного проживания сельчан.

Агрогородок Морино, который расположен в одном из самых живописных мест Ивьевщины – вдоль реки Неман, всегда изобиловал туристами и дачниками. Многие из последних уже причисляют себя к местным жителям, потому что живут здесь не первый год и подолгу.

Брендом агрогородка в последнее десятилетие стали агроусадьбы, которых здесь немало. Многие из них известны за пределами страны. 

Председатель районного Совета депутатов ответил на поступившие от присутствующих на встрече агрогородка вопросы. Один из жителей населенного пункта попросил содействия в решении вопроса, касающегося  автобусного сообщения. На некоторых маршрутах упразднили остановку по требованию, которая раньше была предусмотрена для пассажиров, отправляющихся от поворота Морино. Поэтому в билете, например, как пункт отправления фигурирует г. Лида. Возникает резонный вопрос: почему должны платить за лишний километраж?

Александр Александрович пообещал обсудить эту проблему с руководством автопарка. 

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Сегодня встречу с населением аг. Морино провел председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько

Фото С. Зенкевича. 

 
 
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Глава депутатского корпуса района рассказал присутствующим о социально-экономическом развитии района в текущем году, акцентировал внимание...
 
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