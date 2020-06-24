Мнение. Путь добра и надежды

Источник материала: Ивьевский край





Роль женщины в обществе постоянно возрастает. Можно сколько угодно говорить о женщинах и стереотипах, но гендерное равенство определено одним из приоритетов в национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития страны до 2030 года.

Белорусский союз женщин сегодня открыто заявляет: "От нас тоже зависит, каким будет будущее Беларуси".

В Год малой родины общественная организация особое внимание уделяет духовности, культуре, а также развитию и процветанию родного края.

Знающие радость материнства, чистые, талантливые, чуткие, напитанные заложенной в них созидательной энергией, удивительные белорусские женщины очень часто становятся мощным фактором интеграции, обеспечения стабильности и мира.

На счету Белорусского союза женщин множество конкретных добрых дел и востребованных инициатив.

На протяжении 25 лет цель организации остается неизменной: укрепление нравственных и духовных ценностей, поддержка семьи и укрепление семейных отношений, защита прав и законных интересов матерей и детей, повышение роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

Разобраться может один, а вот справиться только вместе. В единстве мощь все выдержать, терпение и убежденность. Наша сила в единстве, наше богатство в многообразии - мнений, творчества, подходов. Мы постоянно ищем новые формы работы. Зажигаем своим горением других.

Каждый житель нашей страны имеет право на хорошее будущее. Каждый человек может и должен бороться за свой уровень образования, за свои компетенции, за свою квалификацию и тем самым реализовывать себя в реальной жизни. Важно не пробивать стены, а находить двери. Мы помогаем, разъясняем, направляем, советуем.

Женские страницы нашей истории славятся признанием деятельности общественного объединения "Белорусский союз женщин" на государственном уровне. Это доверие к организации требует большой ответственности, которая обязывает непрерывно совершенствовать свою работу на пути добра и надежды, соответствовать требованиям времени, сохраняя преемственность и традиции.

К успеху приведет только понимание простой истины: если мы хотим жить лучше, надо повысить качество собственного труда и отношение к делу. Впереди, естественно, еще более напряженная творческая работа БСЖ, всех его членов, направленная на созидание и процветание родной Беларуси. Хотелось бы, чтоб все хорошее в нашей жизни продолжалось и приумножалось.

Мы гордимся своей страной, тем, что сделано за годы независимости Беларуси. Реализуются многие программы, помощь получают пожилые люди, инвалиды, молодые семьи, молодые специалисты, продолжают строиться дома. Уровень нашей жизни с каждым годом повышается. Беларусь сегодня - состоявшееся независимое государство, успешное государство. Мы дорожим своей независимостью, своим суверенитетом и стараемся сделать все возможное, чтобы будущее страны было в надежных руках и защищено.

Председатель Ивьевской районной организации "Белорусский союз женщин"

К. Трофимчик.