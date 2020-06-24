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«Готовы сами строить защиту». Что с домом в Могилеве, двор которого завалило грязью после ливня
Источник материала: Tut.by
Двор дома № 32А на улице Левая Дубровенка в Могилеве рано утром 21 июня оказался затоплен жидкой грязью. Все из-за ливня, от которого пострадали многие дома, машины, улицы, дачи в области. Но если дождевая вода ушла, то откапывать свои машины и двор из грязи жильцам дома пришлось самим — лопатами. Теперь они думают, как защититься, чтобы подобного больше не произошло. Готовы даже на самострой, потому что, говорят, застройщик на жалобы не реагирует.
Спустя 3 дня после
Причем вывезти грязь со двора помогла обслуживающая дом организация — «Жилкомгрупп», говорят владельцы квартир. Но просто избавиться от последствий затопления недостаточно — нужно избавляться от причины. А с этим проблемы.
Дома № 32 и 32А находятся рядом, соединены аркой, и двор у них общий — как раз под горой. Но если за домом № 32 построили сплошную подпорную стену, то за его соседом — нет.
— Застройщик — «Градстройальянс» — собирался строить на этой самой горе еще один дом. Причем по проекту его не было тогда, когда мы покупали квартиры. Потом возникли какие-то проблемы с землей, дом так и не начали строить. Но ни подпорную стену, ни ливневку так и не сделали. А на гору «Градстройальянс» свез землю, вырытую из котлована еще одного своего дома на улице Чехова. И вся эта земля потекла к нам во двор, — объясняют жильцы.
Они, говорят, не раз обращались и в «Градстройальянс», и в горисполком, когда их двор оказывался засыпан песком — это вода после небольших дождей смывала почву со склона. Реакции не было. Как, впрочем, и после сильного ливня 21 июня, когда двор залило жидкой грязью, уровень которой доходил припаркованным машинам до половины колеса и выше.
Жители дома № 32А говорят, что готовы за свои деньги поставить бетонные блоки, чтобы защитить дом и машины от воды и грязи.
— Да, это будет самострой. Но что делать — защититься-то как-то нужно. Пострадали машины, все клумбы, которые мы сами разбивали, вода попала даже в шахту лифта, — говорят жители дома.
Получить комментарий у застройщика TUT.BY не удалось: юрист организации сказала, что его может дать только директор, а его нет и не будет в ближайшие неделю-две.
TUT.BY будет следить за развитием событий.
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