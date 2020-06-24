«Готовы сами строить защиту». Что с домом в Могилеве, двор которого завалило грязью после ливня

Источник материала: Tut.by

Двор дома № 32А на улице Левая Дубровенка в Могилеве рано утром 21 июня оказался затоплен жидкой грязью. Все из-за ливня, от которого пострадали многие дома, машины, улицы, дачи в области. Но если дождевая вода ушла, то откапывать свои машины и двор из грязи жильцам дома пришлось самим — лопатами. Теперь они думают, как защититься, чтобы подобного больше не произошло. Готовы даже на самострой, потому что, говорят, застройщик на жалобы не реагирует.



Фото читателя TUT.BY

Спустя 3 дня после памятной грозы о ЧП напоминают разве что оставшийся слой грязи на парковке перед домами № 32 и 32А на улице Левая Дубровенка и засохшие комки земли на проезжей части. Двор жильцы вычистили сами. Говорят, сначала откапывали лопатами машины, которые сильно пострадали, потом территорию двора, потом вымывали тротуары.

Причем вывезти грязь со двора помогла обслуживающая дом организация — «Жилкомгрупп», говорят владельцы квартир. Но просто избавиться от последствий затопления недостаточно — нужно избавляться от причины. А с этим проблемы.

Дома № 32 и 32А находятся рядом, соединены аркой, и двор у них общий — как раз под горой. Но если за домом № 32 построили сплошную подпорную стену, то за его соседом — нет.













— Застройщик — «Градстройальянс» — собирался строить на этой самой горе еще один дом. Причем по проекту его не было тогда, когда мы покупали квартиры. Потом возникли какие-то проблемы с землей, дом так и не начали строить. Но ни подпорную стену, ни ливневку так и не сделали. А на гору «Градстройальянс» свез землю, вырытую из котлована еще одного своего дома на улице Чехова. И вся эта земля потекла к нам во двор, — объясняют жильцы.

Они, говорят, не раз обращались и в «Градстройальянс», и в горисполком, когда их двор оказывался засыпан песком — это вода после небольших дождей смывала почву со склона. Реакции не было. Как, впрочем, и после сильного ливня 21 июня, когда двор залило жидкой грязью, уровень которой доходил припаркованным машинам до половины колеса и выше.



Фото читателя TUT.BY.

Жители дома № 32А говорят, что готовы за свои деньги поставить бетонные блоки, чтобы защитить дом и машины от воды и грязи.

— Да, это будет самострой. Но что делать — защититься-то как-то нужно. Пострадали машины, все клумбы, которые мы сами разбивали, вода попала даже в шахту лифта, — говорят жители дома.

Получить комментарий у застройщика TUT.BY не удалось: юрист организации сказала, что его может дать только директор, а его нет и не будет в ближайшие неделю-две.





TUT.BY будет следить за развитием событий.

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