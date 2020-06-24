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Четыре простых вопроса к белорусской оппозиции. Мнение Григория Азарёнка

24.06.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Простые вопросы простого человека.

Григорий Азаренок:
Интернет все-таки вещь полезная. Она позволяет высказываться всем. Абсолютно любому человеку. Едешь за рулем, включил камеру и говори, что думаешь. Так сделал минчанин Владимир Сайко. Задал четыре простых вопроса радикальным оппонентам власти и Президента.

Первый. Сябры, а што з мовай? Все, кто сейчас на передовой революционной борьбы, белорусским языком владеют на уровне детского садика. Это вам не Позняк или Василь Быков. Был забавный эпизод, когда журналист «Радио Свобода» на тарашкевице задала вопрос кандидату в кандидаты Тихановской. Она была вынуждена переспросить, потому что не поняла ни бельмеса. Ну, не читала ни Купалу, ни Коласа, ни того же Быкова, что тут взять. А ведь банкир-реформатор мечтает ввести конституцию 1994 года. А там только один государственный, который вы не знаете. И что делать будете? Кстати, задает свои вопросы Владимир на прекрасном белорусском.

Второй вопрос, который пришел в голову простому нормальному человеку. Вы тут перед нами устроили целое модное шоу: тысячи маек, принтов, флагов, листовок, наклеек. Но как ни посмотришь на кандидата – аскет на аскете. Конечно, кроме, одного. И это только то, что видно вооруженным глазом. А если знать, сколько стоит информационная компания и пиар по всему миру? Остается только порадоваться за оппозицию, раз при «диктатуре» они сумели заработать столько денег. Но что-то мне подсказывает: на чужие гуляют.

Третий вопрос от Владимира. Вы любите преподносить себя как свободных личностей, которые не терпят однообразия, единомыслия, указок. А на деле мы слышим одинаковые лозунги, однообразные кричалки и речевки. А если кто-то делает минимальное движение в сторону, вам командуют его разорвать, и вы набрасываетесь как свора. Но не волков и даже не собак. Тупых баранов. Верно Владимир подметил.

А в четвертом вопросе он вас скорее пожалел. Ведь вы так одиноки. Сложно быть маргиналами, когда вас поддерживает мизерное количество в основном несостоявшихся в жизни людей. Но пожалейте себя сами. Это же ваша заслуга.
Спасибо, Владимир. Здравый смысл всегда полезен. Смотрите видео и будьте здоровы.

Люди в материале: Григорий Азаренок

 
 
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Простые вопросы простого человека. Григорий Азаренок:Интернет все-таки вещь полезная. Она позволяет высказываться всем. Абсолютно любому человеку. Едешь за рулем,...
 
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