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Сергей Рутенко: недовольные всегда могут найтись, но спорные моменты нужно решать конструктивно

24.06.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поддержка государства в спорте и бизнесе, а также необходимость решать споры конструктивно и без агрессии – об этом в комментарии sb.by рассказал заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко: недовольные всегда могут найтись, но спорные моменты нужно решать конструктивно

Сергей Рутенко:
Я успел достаточно глубоко узнать и спорт, и бизнес, а потому убежден, что в Беларуси создана достаточно устойчивая и эффективная система для их развития. В спорте, если бы не поддержка государства, каких-либо серьезных результатов могло бы и вовсе не быть. Это касается и отдельных спортсменов, и клубов, которые сегодня представляют страну на международной арене.

Похожая история и в бизнесе. Я свое производство организовал в сельской местности, и там со стороны властей есть очень много льгот, позволяющих развивать бизнес. Существует даже указ Президента, по которому семь лет можно не платить налог на прибыль и иметь ряд других послаблений. Эта система реально работает и приносит пользу как бизнесменам, так и государству! Благодаря существующей поддержке мы с партнерами привели в страну серьезные деньги, построили здания, создали рабочие места. Наш бизнес ориентирован на экспорт, что также приветствуется в любой стране.

Конечно, недовольные всегда могут найтись. Но любые спорные моменты нужно решать конструктивно и без агрессии. Это самый эффективный путь.

Люди в материале: Сергей Рутенко

 
 
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Поддержка государства в спорте и бизнесе, а также необходимость решать споры конструктивно и без агрессии – об этом в комментарии sb.by рассказал заслуженный мастер...
 
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