|
Сергей Рутенко: недовольные всегда могут найтись, но спорные моменты нужно решать конструктивно
Источник материала: СТВ
Поддержка государства в спорте и бизнесе, а также необходимость решать споры конструктивно и без агрессии – об этом в комментарии
Сергей Рутенко:
Похожая история и в бизнесе. Я свое производство организовал в сельской местности, и там со стороны властей есть очень много льгот, позволяющих развивать бизнес. Существует даже указ Президента, по которому семь лет можно не платить налог на прибыль и иметь ряд других послаблений. Эта система реально работает и приносит пользу как бизнесменам, так и государству! Благодаря существующей поддержке мы с партнерами привели в страну серьезные деньги, построили здания, создали рабочие места. Наш бизнес ориентирован на экспорт, что также приветствуется в любой стране.
Конечно, недовольные всегда могут найтись. Но любые спорные моменты нужно решать конструктивно и без агрессии. Это самый эффективный путь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержка государства в спорте и бизнесе, а также необходимость решать споры конструктивно и без агрессии – об этом в комментарии sb.by рассказал заслуженный мастер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)