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Огородник придумал оригинальный способ борьбы с колорадским жуком (вы вряд ли им воспользуетесь)
Источник материала: Tut.by
В дачный сезон колорадский жук часто доставляет проблемы. Способов борьбы с ним немало, но этот огородник, кажется, придумал самый оригинальный. Для противостояния вредителю он сконструировал специальное устройство! Просто взгляните, как оно работает.
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