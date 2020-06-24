Огородник придумал оригинальный способ борьбы с колорадским жуком (вы вряд ли им воспользуетесь)

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В дачный сезон колорадский жук часто доставляет проблемы. Способов борьбы с ним немало, но этот огородник, кажется, придумал самый оригинальный. Для противостояния вредителю он сконструировал специальное устройство! Просто взгляните, как оно работает.