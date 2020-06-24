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Кредитные истории белорусов откроют российским банкам

24.06.2020 18:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На заседании ЕЭК, фото: eurasiancommission.org

Как отметили в ЕЭК, соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в Союзе.

Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.

Что это значит?

Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств Союза.

После одобрения Советом Комиссии проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доработанный проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в ЕАЭС. Об...
 
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