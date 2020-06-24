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Кредитные истории белорусов откроют российским банкам
Источник материала: Myfin
Как отметили в ЕЭК, соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в Союзе.
Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.
Что это значит?
Документ устанавливает
механизм, порядок и условия обмена
сведениями, входящими в состав
После одобрения Советом Комиссии проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Источник: Myfin.by
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