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Тепло и без осадков: прогноз погоды на 25 июня

24.06.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло и без осадков: прогноз погоды на 25 июня

Благодаря скандинавскому антициклону, установилась теплая погода со средней температурой до 4 градусов выше нормы. В ближайшие дни будет тепло и сухо. Но уже в выходные вновь вернутся грозовые дожди.

25 июня атмосферными процессами будет управлять обширный малоподвижный скандинавский антициклон с центром над Балтийским морем. По периферии с южных широт будет поступать теплый и сухой воздух. Температурный фон будет на 2-4 градуса выше нормы. 

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Влажность от 30% по северу до 70% по юго-западу. Под утро будут сгущаться слабые туманы. Видимость до километра. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В 8 утра будет очень тепло, температура воздуха составит от +18°C по юго-западу до +20°C по востоку страны. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее.

В середине дня воздух хорошо прогреется от +25°C по Брестской области до +28°C по Витебской.

К вечеру температура воздуха существенно не изменится – на большей части территории до +25°C. Температура воды в реках и водоемах +19°C…+ 25°C. 

В пятницу погода существенно не изменится. При переменной облачности будет без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью до +16°C, днем +24°C…+29°C. 

А в субботу днем в западных районах скажется влияние атмосферных фронтов с территории Польши. Будет преобладать переменная облачность. По западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +12°C…+18°C, днем от +24°C по северу до +30°C по югу. 

В воскресенье грозовые дожди практически повсеместно.  

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Благодаря скандинавскому антициклону, установилась теплая погода со средней температурой до 4 градусов выше нормы. В ближайшие дни будет тепло и сухо. Но уже в...
 
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