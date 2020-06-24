Новый магазин СПК “Агрокомбинат Снов” открылся в агрогородке Высокая Липа

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня в агрогородке Высокая Липа состоялось открытие нового фирменного магазина СПК “Агрокомбинат Снов”. На церемонии открытия первых посетителей приветствовали заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, председатель агрокомбината Николай Радоман, начальник торгового отдела этого сельхозпредприятия Валерий Миклаш и директор ОАО “17 Сентября” Артем Шестаперов.

В ассортименте магазина – мясная и молочная продукция, мясные полуфабрикаты СПК “Агрокомбинат Снов” и других производителей, а также бакалея, хлебобулочные изделия, консервы и товары непродовольственной группы – косметические средства, средства для уборки, посуда и другое.

Магазин работает с 09 до 21.00 без выходных.

Подробности – на страницах “НН”.















































