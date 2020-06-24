Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров утвердил положение о порядке формирования и функционирования Единого реестра лицензий. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 24 июня 2020 года №365, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министерству экономики поручено до 1 июля обеспечить создание Единого реестра лицензий (ЕРЛ), а также его интеграцию с общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС) во взаимодействии с оператором этой системы.

Согласно положению, ЕРЛ представляет собой государственную информационную систему, содержащую сведения о выданных специальных разрешениях (лицензиях), обеспечивающую формирование регистрационного номера лицензии в ЕРЛ. Сведения из ЕРЛ предоставляются по запросу посредством интернета через единый портал электронных услуг ОАИС, содержащаяся в ЕРЛ информация передается в Министерство по налогам и сборам для выполнения задач, возложенных на налоговые органы.

ЕРЛ формируется путем внесения в него информации о лицензиях, выдача, внесение изменений и (или) дополнений, приостановление, возобновление, прекращение действия, аннулирование которых регулируются положением о лицензировании отдельных видов деятельности.

Информация, содержащаяся в ЕРЛ, общедоступна, за исключением сведений о физических лицах, имеющих лицензии на право коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов, а также иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами.

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