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Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

24.06.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости выставка «Пламя военных дней» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

В одном зале собрано 75 графических работ из фонда Белорусского союза художников. Многие авторы полотен и сами прошли фронтовой путь. Открыла выставку серия работ народного художника Арлена Кашкуревича. Все сюжеты наполнены горечью и болью военного лихолетья.

Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Прошло много десятилетий, и сейчас ценность вот этих натуральных зарисовок, в которых нет, может быть, масштабности, но есть такая искренность и эмоциональность, только возрастает. Потому что уходят очевидцы войны, уже мало кто может вспомнить о том, что было. А вот эти искренние рисунки они как рассказы.

Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

Елена Долгополова, первый заместитель гендиректора Национальной библиотеки:
Это работы белорусских художников, которые сами прошли войну. И, наверное, поэтому вот эти монохромные изображения на пожелтевших листах несут в себе такую потрясающую энергетику.

Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

Игорь Кашкуревич, художник:
За каждой работой зритель должен искать и находить тот смысл, который всегда, вечно присутствовал в проблематике человечества, то есть как пережить войну и чтобы она не повторялась больше.

Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

Дополнили экспозицию фронтовые зарисовки других белорусских графиков – очевидцев военный событий: Евгения Зайцева, Ивана Тихонова и не только. Выставка будет открыта до 15 сентября.

Люди в материале: Наталья Шарангович, Елена Долгополова, Игорь Кашкуревич, Арлен Кашкуревич, Евгений Зайцев, Иван Тихонов

 
 
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости выставка «Пламя военных дней» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные...
 
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