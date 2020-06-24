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Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости выставка «Пламя военных дней» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В одном зале собрано 75 графических работ из фонда Белорусского союза художников. Многие авторы полотен и сами прошли фронтовой путь. Открыла выставку серия работ народного художника Арлена Кашкуревича. Все сюжеты наполнены горечью и болью военного лихолетья.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Елена Долгополова, первый заместитель гендиректора Национальной библиотеки:
Игорь Кашкуревич, художник:
Дополнили экспозицию фронтовые зарисовки других белорусских графиков – очевидцев военный событий: Евгения Зайцева, Ивана Тихонова и не только. Выставка будет открыта до 15 сентября.
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости выставка «Пламя военных дней» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные...
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