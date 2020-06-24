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«Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране». Адвокат увиделся с Бабарико

24.06.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский спустя четыре дня увиделся со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для процессуальных действий и где им удалось немного поговорить. Претендент в президенты намерен обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения, рассказал Дмитрий Лаевский TUT.BY.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране. Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна. Из жизненного: Виктор Дмитриевич сейчас планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций нашей Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того, какая Конституция должна быть в основе законодательства. Касательно писем, которые ему пишут люди — к сожалению, на данный момент он ничего не получил. Мы надеемся, что в этом вопросе все наладится и ему будут передавать письма, — отметил Лаевский.

Напомним, адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему в СИЗО КГБ уже четыре дня. Последний раз защитник Дмитрий Лаевский встречался с экс-банкиром в КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не мог — 22 июня Лаевскому в СИЗО заявили, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. Лаевский подал две жалобы в Генпрокуратуру.

Также защитники Бабарико подали на имя генерального прокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного.

 
 
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В СИЗО КГБ претендент в президенты планирует заняться сравнительным анализом всех редакций Конституции Беларуси, «поскольку все происходящее с ним в еще большей...
 
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