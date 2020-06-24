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«Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране». Адвокат увиделся с Бабарико
Источник материала: Tut.by
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский спустя четыре дня увиделся со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для процессуальных действий и где им удалось немного поговорить. Претендент в президенты намерен обжаловать сегодняшнее
— Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране. Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна. Из жизненного: Виктор Дмитриевич сейчас планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций нашей Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того,
Напомним, адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему в СИЗО КГБ уже четыре дня. Последний раз защитник Дмитрий Лаевский встречался с экс-банкиром в КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не мог — 22 июня Лаевскому в СИЗО
Также защитники Бабарико подали на имя генерального прокурора
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В СИЗО КГБ претендент в президенты планирует заняться сравнительным анализом всех редакций Конституции Беларуси, «поскольку все происходящее с ним в еще большей...
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