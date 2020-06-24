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В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

24.06.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Водитель Renault Megane не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где и перевернулся. Несовершеннолетняя пассажирка, которая была пристегнута ремнями безопасности, госпитализирована.

В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Сам водитель не пострадал. Как выяснилось, он не имел права управления данным видом транспортного средства.

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Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель Renault Megane не справился с...
 
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