Что ужно сделать дачникам, чтобы в Греске не было мусора

Источник материала: Слуцк Город

Жительница Греска утверждает, что в переполненных мусорных контейнерах, которые установлены около местного парка культуры и отдыха, виноваты дачники. Председатель Гресского сельсовета рассказал Slutk-Gorod, как правильно поступить приезжим, чтобы мусор вблизи парка не скапливался.

Жительница Греска в Instagram публиковала фото переполненных мусорных контейнеров около местного парка культуры и отдыха. Она отметила, что такое количество мусора оставляют дачники, ведь у сельчан его забирает мусоровоз ЖКХ.





Через некоторое время быки были пусты, но женщина утверждает, что такая ситуация повторяется из года в год, как только открывается дачный сезон.

Леонид Русакович, председатель Гресского сельисполкома пояснил, что машина забирает мусор у местного населения по вторникам. Для этого сельчане заключали договора, и теперь отходы жизнедеятельности работники ЖКХ забирают от каждого двора.

- Конечно, проблема переполненных контейнеров у нас регулярна, просто потому, что приезжие не заключают договор по вывоз мусора. Это можно сделать прямо у нас в сельсовете, причём на любой период. Допустим на месяц, три или полгода, как будет угодно человеку, - пояснил председатель.

Кроме того, он добавил, что цена за услугу в месяц составит чуть больше 3 рублей. А чтобы не оставлять крупногабаритный мусор около контейнеров, к примеру старую плиту, диван или телевизор, можно дать заявку в ЖКХ на его вывоз.

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