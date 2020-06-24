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Что ужно сделать дачникам, чтобы в Греске не было мусора

24.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Жительница Греска утверждает, что в переполненных мусорных контейнерах, которые установлены около местного парка культуры и отдыха, виноваты дачники. Председатель Гресского сельсовета рассказал Slutk-Gorod, как правильно поступить приезжим, чтобы мусор вблизи парка не скапливался.

Жительница Греска в  Instagram публиковала фото переполненных мусорных контейнеров около местного парка культуры и отдыха. Она отметила, что такое количество мусора оставляют дачники, ведь у сельчан его забирает мусоровоз ЖКХ.


Через некоторое время быки были пусты, но женщина утверждает, что такая ситуация повторяется из года в год, как только открывается дачный сезон.

Леонид Русакович, председатель Гресского сельисполкома пояснил, что машина забирает мусор у местного населения по вторникам. Для этого сельчане заключали договора, и теперь отходы жизнедеятельности работники ЖКХ забирают от каждого двора.

- Конечно, проблема переполненных контейнеров у нас регулярна, просто потому, что приезжие не заключают договор по вывоз мусора. Это можно сделать прямо у нас в сельсовете, причём на любой период. Допустим на месяц, три или полгода, как будет угодно человеку, - пояснил председатель.

Кроме того, он добавил, что цена за услугу в месяц составит чуть больше 3 рублей. А чтобы не оставлять крупногабаритный мусор около контейнеров, к примеру старую плиту, диван или телевизор,  можно дать заявку в ЖКХ на его вывоз.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Жительница Греска утверждает, что в переполненных мусорных контейнерах, установленных около местного парка культуры и отдыха, виноваты дачники. Председатель...
 
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