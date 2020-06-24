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Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение

24.06.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение, расследование продолжается. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение

"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности. Но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался", - сказал Алексей Стук.

"Сахарное дело" было возбуждено в январе этого года следственным управлением КГБ. Все обвиняемые находятся под стражей. "Дело идет в обычном порядке. Расследуется, выясняются обстоятельства, - пояснил заместитель генпрокурора. - Думаю, через некоторое время оно будет направлено в суд".

Взятки передавались за поставку сахара определенным российским структурам, а также за поставку от других субъектов хозяйствования в адрес белорусских предприятий оборудования и комплектующих. В деле, кроме руководителей белорусских сахарных заводов, фигурируют директор белорусской сахарной компании и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории РФ.

Алексей Стук рассказал, что в обвинении бывшего замначальника ГУБОПиК МВД Владимира Тихини есть два направления преступной деятельности - подстрекательство к даче взятки и само взяточничество. "Он подстрекал дилера по распространению продукции к даче взятки определенным должностным лицам за решение ряда вопросов. Ну и сам не уходил от получения взяток. Получал от этого же дилера значительные суммы за ту помощь, которую оказывал ему с использованием своего служебного положения", - пояснил Алексей Стук.

Как сообщалось, ширмой для коррупционной схемы стала Белорусская сахарная компания. "Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем Белорусской сахарной компании Кирилловым, а также представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур", - рассказывал в феврале телеканалу "Беларусь 1" начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. По его словам, ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов США и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность.

Криминальная схема работала следующим образом: четыре завода отгружали весь экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам. Как отмечалось в телеэфире, выгодность заявок и экономика заводов их не интересовала. На первом месте всегда была личная выгода. За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение в размере от $1 до $2,5 за каждую тонну отгруженной продукции.

 
 
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  Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение, расследование продолжается. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель...
 
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