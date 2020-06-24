Штаб Бабарико об участковых комиссиях: О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе?

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико выступил с обращением , в котором заявил, что формирование участковых избирательных комиссий, которое проходило с 21 по 24 июня, прошло с многочисленными нарушениями. «Нам стыдно. Нам действительно стыдно, что все происходит вот так», — говорят в штабе претендента в президенты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обращении штаб пишет, что в этом году тысячи людей, которые раньше ни разу не были членами избирательных комиссий, были выдвинуты гражданами, проживающими на участках. Только от инициативы #честные люди заявление подали более 2000 человек.

— Удивительным образом практически всем этим людям отказали — отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования, и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков. При этом оказалось не важно, кто был заявителем — руководитель предприятия, уникальный специалист, известный музыкант, или студент Гарвардского университета , — удивляются в штабе.

Согласно избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек. Всего было подано 70 200 заявок на 108 600 потенциальных мест. Если бы взяли всех изъявивших желание, в среднем в комиссии было бы по 12 человек.

— Но размер состава комиссий был снижен до такого, чтобы туда попали только те люди, которые должны там быть, — считают в штабе Бабарико. — Почему с уверенностью можно говорить о сговоре? Потому что это очевидно каждому, кто видел стримы . И здесь мы говорим не только про удивительные факты синхронного поднятия рук и невероятного угадывания нужного состава комиссий. Благодаря стримам, мы услышали как те, кто должен голосовать за выдвигаемых кандидатов, не стесняясь смеются над ними и говорят, что голосовать можно как угодно — главное, чтобы не за того кого надо. Когда люди поднимают руки, не услышав фамилии (и все решения принимаются только единогласно), или когда председатель голосует одним образом, а комиссия — противоположным (и решение всегда принимается «против» решения председателя) — это может показаться нелепым и смешным.

Штаб отмечает: от выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе , но выдвигаемые каждый раз по-разному: то от партии, то от профсоюза, то от общественного объединения.

— О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе? — задаются вопросом в штабе. — Мы обращаемся ко всем, кто несет ответственность за происходящее. Поймите, 2020 год — особенный. Ситуация изменилась. Нельзя нарушать избирательные права граждан, потому что только честные выборы являются оптимальным и мирным способом устранения текущего напряжения. Мы призываем и просим всех — пусть выборы будут честными. Белорусы это заслужили.

Команда Виктора Бабарико обратилась к тем, кто участвовал в «выборах в участковые комиссии.

— Мы хотим обратиться к членам президиумов Советов депутатов и исполкомов. Мы видим, с какими лицами большинство из вас сидели во время голосования. Мы понимаем, что вам это тоже не нравится. Пожалуйста, расскажите правду о том, что происходило, и каким образом принимались решения по участковым комиссиям. Мы обращаемся к судьям, которые будут рассматривать жалобы на принятые решения. Вы — профессионалы. Вы уже все понимаете. Мы просим вас рассмотреть дела со всей тщательностью, с истребованием доказательств и вызовом свидетелей — вы сами знаете, что эти свидетели расскажут, — считают в штабе.

Там также обратились к тем, «кто оказался в участковых комиссиях помимо своей воли».

— Если для вас эта обязанность — обуза, если вы не уверены в том, что вам позволят считать честно — вы можете взять самоотвод. Вы знаете, что согласно ст. 192 УК РБ заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав любой избирательной комиссии — это преступление, за которое может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы. Вы не обязаны рисковать, если боитесь, что другие члены комиссии могут заставить вас делать что-то неправомерное — всегда есть право выйти из этого процесса, — обратился штаб Бабарико.