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Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

24.06.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности.

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Проблема возникла из-за наличия в водопроводной воде примесей, которые не позволяют употреблять её в пищу.

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Центром гигиены и эпидемиологии также взяты пробы, как и Минскводоканалом. Общие рекомендации известны: не использовать воду, если ее вид или цвет или запах отличаются от привычных.

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Вода как раз и имеет нехарактерный запах и цвет.

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

автор фото - ONLINER

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске
Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

 
 
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  Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности. Проблема...
 
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