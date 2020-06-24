|
Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске
24.06.2020 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности.
Проблема возникла из-за наличия в водопроводной воде примесей, которые не позволяют употреблять её в пищу.
Центром гигиены и эпидемиологии также взяты пробы, как и Минскводоканалом. Общие рекомендации известны: не использовать воду, если ее вид или цвет или запах отличаются от привычных.
Вода как раз и имеет нехарактерный запах и цвет.
автор фото -
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by