Минздраву пришлось опровергать слухи о пострадавших с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака в Минске

Источник материала: Виртуальный Брест

Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности.





Проблема возникла из-за наличия в водопроводной воде примесей, которые не позволяют употреблять её в пищу.





Центром гигиены и эпидемиологии также взяты пробы, как и Минскводоканалом. Общие рекомендации известны: не использовать воду, если ее вид или цвет или запах отличаются от привычных.





Вода как раз и имеет нехарактерный запах и цвет.











