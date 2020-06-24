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Новости экономики за 24.06.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какую автотрассу ждет большая реконструкция? Что изменилось в правилах возведения многоквартирных жилых домов и на какую сумму совершены сделки за рекордную торговую сессию на товарной бирже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОПРОДУКЦИИ
133 тысячи кубометров пиломатериалов и 70 тысяч кубометров древесной щепы за один день! Во вторник, 23 июня, торговая сессия на БУТБ стала крупнейшей в году не только по натуральному объему реализации пилопродукции, но и по сумме сделок, которая превысила 40 миллионов рублей. В торгах участвовали 114 покупателей из 16 стран.
При этом более половины всех выставленных на продажу лотов выкупили компании из Литвы и Эстонии. По мнению специалистов, рекордный результат стал возможен благодаря значительному увеличению предложения ресурсов и грамотной ценовой политике отечественных экспортеров.
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Новости Беларуси. Какую автотрассу ждет большая реконструкция? Что изменилось в правилах возведения многоквартирных жилых домов и на какую сумму совершены сделки...
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