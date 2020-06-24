Взаимное признание виз и перспективы Союзного государства. Итоги визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

На минувшей неделе Минск посетил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В ходе визита глава российского МИД встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также был принят Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Кроме обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, в ходе встреч были достигнуты и конкретные решения. Например, подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз. И вот - мы сегодня решили обратиться к теме наших союзных перспектив. Тем более, что за последние месяцы скопилось немало вопросов, которые сформировали достаточно напряжённый информационный фон.

Перспективы Союзного государства и проблемы в отношениях двух стран в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят депутаты Палаты представителей Андрей Савиных и Олег Гайдукевич, аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Старичёнок, а также доктор экономических наук Ирина Новикова.

Подробности смотрите в видео.





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