|
Взаимное признание виз и перспективы Союзного государства. Итоги визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
На минувшей неделе Минск посетил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В ходе визита глава российского МИД встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также был принят Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Кроме обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, в ходе встреч были достигнуты и конкретные решения. Например, подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз. И вот - мы сегодня решили обратиться к теме наших союзных перспектив. Тем более, что за последние месяцы скопилось немало вопросов, которые сформировали достаточно напряжённый информационный фон.
Перспективы Союзного государства и проблемы в отношениях двух стран в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудят депутаты Палаты представителей Андрей Савиных и Олег Гайдукевич, аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Старичёнок, а также доктор экономических наук Ирина Новикова.
Подробности смотрите в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимное признание виз и перспективы Союзного государства. Итоги визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск
На минувшей неделе Минск посетил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В ходе визита глава российского МИД встретился со своим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)