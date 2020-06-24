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Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных перебоях в работе некоторых сервисов
Источник материала: Tut.by
Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных сбоях утром 25 июня в работе некоторых сервисов. Сложности с отдельными банковскими операциями могут возникнуть с 7.15 до 8.15 из-за технических работ.
Временные сбои в этот промежуток времени возможен в работе интернет-банкинга, мобильных приложений BGPB-mobile и BGPB Business, P2P-переводов, SMS-информирования, PUSH-информирования, SMS-управление, USSD- и SMS запросов. Могут также с перебоями работать такие услуги как персональный финансовый помощник, интернет-платежи, сервис по выставлению счетов, а также могут не проходить online-заявки.
Ранее банк предупреждал клиентов о возможных временных сбоях в работе этих сервисов 22 июня, а 23-го - в работе сервисов платежей и переводов мобильного приложения "BGPB-mobile".
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Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных сбоях утром 25 июня в работе некоторых сервисов. Сложности с отдельными банковскими операциями могут возникнуть с...
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