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Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных перебоях в работе некоторых сервисов

24.06.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных сбоях утром 25 июня в работе некоторых сервисов. Сложности с отдельными банковскими операциями могут возникнуть с 7.15 до 8.15 из-за технических работ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Временные сбои в этот промежуток времени возможен в работе интернет-банкинга, мобильных приложений BGPB-mobile и BGPB Business, P2P-переводов, SMS-информирования, PUSH-информирования, SMS-управление, USSD- и SMS запросов. Могут также с перебоями работать такие услуги как персональный финансовый помощник, интернет-платежи, сервис по выставлению счетов, а также могут не проходить online-заявки. 

Ранее банк предупреждал клиентов о возможных временных сбоях в работе этих сервисов 22 июня, а 23-го - в работе сервисов платежей и переводов мобильного приложения "BGPB-mobile".

 

 
 
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Белгазпромбанк предупредил клиентов о возможных сбоях утром 25 июня в работе некоторых сервисов. Сложности с отдельными банковскими операциями могут возникнуть с...
 
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