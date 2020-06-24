Равные и безопасные условия. Более 18 тысяч тестов напишут абитуриенты на Гродненщине в этом году

Источник материала: Вороновская газета





На Гродненщине для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались 5426 человек. Они напишут более 18 тысяч тестов. ЦТ будет проходить в трех городах области: Гродно, Лиде и Волковыске. О готовности к его проведению, создании равных и безопасных условий для абитуриентов, а также об особенностях вступительной кампании этого года речь шла на заседании областной комиссии по контролю за проведением вступительной кампании.





25 июля в Беларуси начинается проведение централизованного тестирования. Ежегодно на основании Указа Президента создается республиканская комиссия по контролю за проведением вступительных испытаний. Есть они и в каждой области. В состав областной комиссии включены представители органов исполнительной власти, правоохранительной системы, общественных организаций, учреждений образования.





– Главная цель – обеспечить проведение вступительной кампании в высшие и средние специальные учреждения образования на самом высоком уровне, с соблюдением законодательства. Необходимо создать равные и комфортные условия для абитуриентов. Вступительная кампания должна пройти четко и справедливо, – подчеркнул председатель Комитета государственного контроля Гродненской области, председатель областной комиссии по контролю за проведением вступительной кампании Анатолий Дорожко. – Уже работает «горячая линия», куда могут обратиться сами абитуриенты и их законные представители. Комиссия будет осуществлять контроль за строгим соблюдением законодательства. Для этого будут задействованы 24 сотрудника Комитета госконтроля и органов финансовых расследований. Также в каждой аудитории будет представитель областной комиссии по контролю за проведением ЦТ из числа педагогических работников – около 220 человек.

В преддверии проведения ЦТ прошло инспектирование корпусов, которые будут задействованы. Все они готовы, там созданы необходимые условия.

ЦТ пройдет с 25 июня по 4 июля. На особом контроле – выполнение требований Министерства здравоохранения и Министерства образования с учетом эпидемиологической ситуации. В связи с этим внесен ряд изменений в порядок проведения ЦТ.





Как рассказала начальник Центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы Аксана Валюк, в этом году значительно увеличено количество посадочных мест. Тестирование абитуриенты будут проходить в корпусах ГрГУ имени Янки Купалы и его колледжей в Лиде и Волковыске, а также в Гродненском государственном аграрном университете. Максимальное количество абитуриентов в одной аудитории – 50 человек.





– Задействовано 9 корпусов, 125 аудиторий. Везде есть антисептические средства, питьевая вода, одноразовые стаканчики. При рассадке абитуриентов будет соблюдена необходимая дистанция. Организаторы обеспечены масками и перчатками, – рассказала Аксана Валюк.

Кроме того, и самим абитуриентам рекомендуется иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Льготы для абитуриентов

В этом году в аграрный университет впервые будут поступать выпускник агроклассов. Для них есть льготы – при отметках выше семи по профильным предметам поступать можно по результатам собеседования. Льготами пользуются и выпускники педагогических классов при поступлении на педспециальности.





– Мы надеемся, что выпускники, которые учились в специализированных классах, будут поступать на направления, которые выбрали еще в школе, – отметил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. – Льготы при поступлении дают им хорошую возможность стать студентами, и важно, чтобы они видели это в действии.

Указ Президента Республики Беларусь №209 от 5 июня этого года также предусматривает преференции для лиц, прошедших срочную военную службу (службу в резерве), при наличии рекомендации воинских частей. Они смогут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств, а также поступать вне конкурса (при получении среднего специального образования) на наиболее востребованные экономикой специальности. При наличии среднего специального образования они могут поступать вне конкурса для поучения высшего образования на специальности профиля «Здравоохранение».





Время цифровых технологий

Впервые в этом году зарегистрироваться на ЦТ можно было дистанционно. Именно так поступили примерно 80 процентов абитуриентов. Информационно-коммуникационные технологии будут применяться и при поступлении в ГрГУ имени Янки Купалы. Как рассказала ректор Ирина Китурко, в университете создана цифровая приемная комиссия. Она включает электронную подачу копии документов, электронную очередь для подачи оригиналов документов, электронное зачисление. Также для тех, кто будет сдавать внутренний экзамен для поступления, – время явки. Это позволит существенно сократить время подачи документов в приемную комиссию, а значит, избежать массового скопления абитуриентов.





Одно из новшеств этого года касается резервных дней. Для них определены даты 19, 21 и 23 июля. Особенность в том, что сдать ЦТ в эти дни можно не только в Минске. На Гродненщине таким пунктом определен ГрГУ имени Янки Купалы. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 12 по 17 июля.

В целом, отметил Анатолий Дорожко, выстроенная многолетняя система работы органов, осуществляющих контроль за проведением вступительной кампании, и учреждений образования способствует отсутствию нарушений законодательства.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО

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