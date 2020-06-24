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«Сёння мы маем моцную ўладу, дзякуючы ў першую чаргу Прэзідэнту, якая забяспечвае выкананне мэт і пажаданняў асноўнай масы нашага народа»
Источник материала: СТВ
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе
Игорь Марзалюк, СТВ:
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
І сам народ павінен вырашаць, якія будуць нейкія дзяржаўныя аб’яднанні, што будзе рабіцца, як мы будзем развівацца. Гэта прэрагатыва народа – тое, што ў нас і робіцца фактычна. Мы жа гаворым і пра ўсебеларускія народныя сходы, дзе якраз справаздача пэўна даецца ўладай, і вызначаюцца асноўныя напрамкі развіцця на наступные пяць гадоў. Таму, я лічу, мы павінны стаяць на гэтай кропке намертва. Тое, як і гаворыць наш Прэзідэнт.
Также в программе эксперты обсудили:
– с какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности
– как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора
– почему возможное процветание белорусских земель под оккупацией – миф
– почему нельзя молчать о своей исторической правде
Смотрите 24 июня в 20.30 на СТВ.
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«Сёння мы маем моцную ўладу, дзякуючы ў першую чаргу Прэзідэнту, якая забяспечвае выкананне мэт і пажаданняў асноўнай масы нашага народа»
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира».
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