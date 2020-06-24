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«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»
Источник материала: СТВ
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе
Сергей Ходин, заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета БГУ:
Мне здаецца, можа быць, мы і не гаварылі б сёння. Але, чаму важнасць, мне здаецца, сённяшняй размовы? Таму што інфармацыйны век, усё праз інфармацыю. І многія тыя аспекты, якія, безумоўна, складваюцца і ўздзейнічаюць на чытача негатыўным чынам, яны ідуць праз інфармацыйнае поле. І даволі часта чытач не можа разабрацца ў перыпетыях, яму недастаткова інфармацыі. І мы павінны, сапраўды, і праз розныя сродкі масавай інфармацыі расказваць пра гэтыя працэсы. Вельмі складаныя, але вельмі важныя для нашай краіны, для кожнага з нас.
Также в программе эксперты обсудили:
– с какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности
– как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора
– почему возможное процветание белорусских земель под оккупацией – миф
– почему нельзя молчать о своей исторической правде
Смотрите 24 июня в 20.30 на СТВ.
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«Ёсць тры рэчы для кожнага грамадзяніна кожнай краіны святыя. Гэта наша сімволіка, нашы законы і межы дзяржавы»
Становление белорусской государственности и формирование страны в нынешних границах обсуждали эксперты в программе «В обстановке мира». «Сёння мы маем моцную...
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