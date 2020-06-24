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Должен помогать, а не мешать: какие ключевые изменения ждут Административный кодекс?

24.06.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Должен помогать, а не мешать: какие ключевые изменения ждут Административный кодекс?

В Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта Кодекса об административных правонарушениях. Документ содержит множество новаций, например, он введет институт профилактических мер, упразднит понятие исправительных работ, а также пересмотрит максимально допустимые размеры штрафов и подразделит сами административные правонарушения на три категории в зависимости от их тяжести. 

Впрочем, как отметил недавно Президент, главная цель грядущих изменений – это то, чтобы административно-правовые нормы помогали, а не мешали людям жить. 

О сути и значимости вносимых изменений в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ расскажут председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, а также первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан и председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций Вадим Боровик.


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В Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта Кодекса об административных правонарушениях. Документ содержит множество новаций, например, он введет...
 
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