Должен помогать, а не мешать: какие ключевые изменения ждут Административный кодекс?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта Кодекса об административных правонарушениях. Документ содержит множество новаций, например, он введет институт профилактических мер, упразднит понятие исправительных работ, а также пересмотрит максимально допустимые размеры штрафов и подразделит сами административные правонарушения на три категории в зависимости от их тяжести.

Впрочем, как отметил недавно Президент, главная цель грядущих изменений – это то, чтобы административно-правовые нормы помогали, а не мешали людям жить.

О сути и значимости вносимых изменений в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ расскажут председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Светлана Любецкая, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, а также первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан и председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций Вадим Боровик.





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