«Любые спорные моменты нужно решать конструктивно и без агрессии»: белорусские медийные личности – об опасности раскола в обществе

Источник материала: ОНТ

Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Людей беспокоит нарастающая агрессия и поляризация общества, которые в определённый момент могут вылиться во вспышки разрушительного насилия. И некоторые из них высказывают свое недоумение тем, что спортсмены, телеведущие и прочие публичные лица начинают критиковать государство, которому они многим обязаны.

«Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно». Такое мнение в открытом письме высказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. «Государство в них верило и подставляло плечо. – продолжает хоккеист – А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это ни что иное, как подлость».

С этим мнением солидарен и художник Владимир Сайко, который задается вопросом, кто стоит за всеми акциями последних дней. «Откуда вы взяли деньги для такого большого количества маек, наклеек, агитации? Почему все, кто приходит на ваши сходки или стоит вдоль дорог в Беларуси, скандируют одни и те же лозунги, придуманные, вероятно, одним человеком, или группой. Вы ответьте. Докажите людям, наконец, что вы имеете хоть какое-то влияние. Я могу абсолютно уверенно высказать мнение, что вас не поддерживает народ», – написал художник в своем Facebook.

Схожим мнением делятся и другие белорусские знаменитости. Так, первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик убежден, что белорусское общество имеет сегодня много того, что другим недоступно. А заслуженный мастер спорта Беларуси Сергей Рутенко напоминает о том, что «решать спорные моменты необходимо конструктивно и без агрессии». Ну а начальник команды «Динамо-Молодечно» обращает внимание на то, что несмотря на то, что у каждого есть право на личное мнение, мнение это он обязан выражать законным образом, не провоцируя при этом власти на ответные действия.

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