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Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

24.06.2020 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

Татьяна Зиновьева, москвичка:
У меня мама была в Минске не так давно, ей очень понравился город. Сказала, что там очень чтят традиции, так скажем, военные, памятники очень красивые и интересные. Я, к сожалению, не была в Беларуси, но все еще впереди. Хотим передать нашим братьям, так скажем, большой привет. Что мы все сила и благодаря нашему сплочению победили. И это здорово.

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

А разве могло быть иначе? Со стороны белорусов точно нет. Мы слишком хорошо усвоили уроки той войны, слишком много тогда потеряли, чтобы сегодня какие-то обстоятельства стали выше главного. Потому мы всегда рядом с теми, кто разделяет наши ценности и уважает наше безграничное желание жить в мире.

Люди в материале: Татьяна Зиновьева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в...
 
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