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Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в адрес политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Зиновьева, москвичка:
А разве могло быть иначе? Со стороны белорусов точно нет. Мы слишком хорошо усвоили уроки той войны, слишком много тогда потеряли, чтобы сегодня какие-то обстоятельства стали выше главного. Потому мы всегда рядом с теми, кто разделяет наши ценности и уважает наше безграничное желание жить в мире.
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Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет
Новости Беларуси. Слова благодарности 24 июня в Москве звучат особенно часто. В адрес ветеранов – спасибо за Победу, в адрес военных – за яркое зрелище, и даже в...
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