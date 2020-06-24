ОНТ отмечает свое 18-летие: Марат Марков – о главных достижениях и вызовах, стоящих перед телеканалом

Источник материала: ОНТ

25 июня 2020 года телеканал ОНТ отметит своё 18-летие. За минувшие годы произошло много всего, и сегодня ОНТ – это один из признанных лидеров телевещания Беларуси, который известен не только в пределах нашей страны, но и за рубежом.

О главных достижениях и тех вызовах, с которыми сталкивается не только телевидение, но и все современные СМИ, в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ расскажет председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

Подробности смотрите в видео.





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