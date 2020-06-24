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Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс посетила Полесский госуниверситет и провела прием граждан
Источник материала: ОНТ
С проблемами, которые порой не решаются годами, сегодня к замглавы Администрации Президента могли обратиться жители Пинского района. Провела его Ольга Чуприс в Полесском госуниверситете. Но перед этим ознакомилась с заведением.
Побывала в учебно-научных лабораториях. Преподаватели рассказали о новых направлениях, преимуществах регионального вуза и его международных связях. Обсудили также дистанционную форму обучения. После встречи с коллективом в главном корпусе начался прием граждан. Вопросы касались разных сфер. На этот раз проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве уже не в приоритете. Количество таких обращений значительно уменьшилось. А значит, система начала работать в нужном направлении. Выездные приемы показывают свою эффективность. И эта практика будет продолжена.
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Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс посетила Полесский госуниверситет и провела прием граждан
С проблемами, которые порой не решаются годами, сегодня к замглавы Администрации Президента могли обратиться жители Пинского района. Провела его Ольга Чуприс в...
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