Сутки, штрафы и один обыск. Участников акций солидарности продолжают судить и задерживать

Источник материала: Tut.by

В Минске и регионах в среду, 24 июня, продолжились суды над задержанными во время акций солидарности. По данным лишенного регистрации ПЦ «Весна», сутки административного ареста получили три человека, 12 человек оштрафованы.



Фото: Reuters

В Гомеле 15 суток административного ареста за участие в акции 19 июня получил Владислав Труханов.

В Молодечно за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за неповиновение законному требованию должностного лица 15 суток получил Николай Олейник, еще один житель города — Андрей Богомолов — 7 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Штрафами от 4 до 20 базовых наказывали суды в Гомеле, Витебске, Слониме и Минске.

Правозащитники также сообщают , что в среду с обыском милиция ворвалась к минчанину Владиславу Вавилову. Парня обвиняют в том, что он якобы призывал людей на митинг 21 июня через телеграм. После осмотра квартиры Вавилова задержали и доставили в Ленинское РУВД. У него изъяли всю компьютерную технику.

Всего по стране за участие в «цепях солидарности», которые прошли с 18 по 21 июня, были задержаны более 360 человек, из них только в Минске более 260 участников акций. 22 и 23 июня прошло более 100 судов над частью задержанных. По информации правозащитников , 9 человек получили на всех 105 суток ареста, минимум 78 человек получили штрафы на сумму в общей сложности около 50,5 тысячи рублей. В четверг суды продолжатся.