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Сутки, штрафы и один обыск. Участников акций солидарности продолжают судить и задерживать
Источник материала: Tut.by
В Минске и регионах в среду, 24 июня, продолжились суды над задержанными во время акций солидарности.
В Гомеле 15 суток административного ареста за участие в акции 19 июня получил Владислав Труханов.
В Молодечно за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за неповиновение законному требованию должностного лица 15 суток получил Николай Олейник, еще один житель города — Андрей Богомолов — 7 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Штрафами от 4 до 20 базовых наказывали суды в Гомеле, Витебске, Слониме и Минске.
Правозащитники также
Всего по стране за участие в «цепях солидарности», которые прошли с 18 по 21 июня, были задержаны более 360 человек, из них только в Минске более 260 участников акций. 22 и 23 июня прошло более 100 судов над частью задержанных. По
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В Минске и регионах в среду, 24 июня, продолжились суды над задержанными во время акций солидарности.
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