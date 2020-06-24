Маски, перчатки и социальная дистанция: как будет проходить ЦТ-2020?

Источник материала: ОНТ

Пандемия внесла корректировки даже во вступительную кампанию. В этом году на две недели сместились сроки сдачи ЦТ, а стандартный набор абитуриента, помимо гелевых ручек и паспорта, пополнится средствами индивидуальной защиты.

Выпускница 17-й гимназии видит себя управленцем в сфере туризма и ресторанного бизнеса. От мечты девушку отделяет лишь учёба в университете, но туда ещё нужно поступить. Правда к ЦТ Лиза готова: проштудирована школьная программа и собраны необходимые вещи.

Елизавета Мойсейчик, абитуриент: «Помимо ручки, буду брать с собой и маску. Здорово, что все будут сидеть далеко друг от друга, это поможет сконцентрироваться на задании».

Вступительная кампания для Лизы начнётся в пятницу, а для более чем 18, 5 тыс. абитуриентов – уже завтра. С белорусского языка. Только в педагогическом университете для тестирования задействуют 24 аудитории, хотя до этого хватало в разы меньше.

Владислав Кадира, член организационной комиссии по проведению ЦТ в БГПУ: «Если в предыдущие годы в аудитории размещалось до 120 человек, то в этом году мы, конечно, соблюдаем социальную дистанцию, поэтому в аудитории будет находиться не более 50 человек».

Ситуация с вирусом требует не только дистанцирования, в этом году рекомендовано во время ЦТ быть в маске, по желанию – перчатки. За всем остальным проследят организационная комиссия и медики.

Анна Ящук директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: «Наша основная задача – обеспечить и создать безопасные условия. Будут и дополнительные пункты прохода. Задействован дополнительный персонал, также мы будем привлекать студентов, которые будут помогать абитуриентам максимально быстро попасть в аудиторию».

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ, председатель организационной комиссии по проведению ЦТ в БГПУ: «Медики присутствовали, и раньше мы обеспечивали работу медпункта. Понятно, что сейчас их задача будет несколько скорректирована, они будут обращать внимание на абитуриентов, которые могут иметь признаки повышенной температуры и так далее».

Таким абитуриентам будет предложено пройти испытание в резервный день. К слову, в этом году количество дней осталось тем же, но увеличилось число пунктов сдачи ЦТ – от одного до шести. Они будут организованы и в столице и каждом областном центре.

Павел Пинчук, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси: «По количеству дней тестирования, их тоже стало больше. В прошлом году их было 11, сейчас их будет 13. По два дня тестирования будет на русский язык и математику. Увеличение аудиторного фонда на 63%. Сейчас у нас будет задействовано порядка 8294 аудиторий. В прошлом году было порядка 5000».

Маски, социальная дистанция, антисептики. Новшества никак не повлияют на качество оценки и контроля знаний. Никаких послаблений из-за пандемии не будет. Тесты по прежнему «закодированы». За этим следит Республиканский институт контроля знаний, готовые задания до испытаний не увидит даже министр образования.

Юрий Миксюк директор Республиканского института контроля знаний: «Задача в объективной и независимой оценке знаний абитуриентов, создание для них одинаковых условий. Она как раз нами реализуется на всех этапах подготовки и проведения ЦТ».

Заветный балл, который позволит поступить в вуз, абитуриенты узнают лишь после тщательной неоднократной проверки бланков. Всего в этом году тесты намерены сдать больше 64 тыс. белорусов, а вузы готовы принять лишь порядка 55 тыс. Поэтому лучше не рисковать с телефонами и шпаргалками. Удаление из аудитории в этой вступительной кампании будет безвозвратным.

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