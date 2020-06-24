|
Маски, перчатки и социальная дистанция: как будет проходить ЦТ-2020?
Источник материала: ОНТ
Пандемия внесла корректировки даже во вступительную кампанию. В этом году на две недели сместились сроки сдачи ЦТ, а стандартный набор абитуриента, помимо гелевых ручек и паспорта, пополнится средствами индивидуальной защиты.
Выпускница 17-й гимназии видит себя управленцем в сфере туризма и ресторанного бизнеса. От мечты девушку отделяет лишь учёба в университете, но туда ещё нужно поступить. Правда к ЦТ Лиза готова: проштудирована школьная программа и собраны необходимые вещи.
Вступительная кампания для Лизы начнётся в пятницу, а для более чем 18, 5 тыс. абитуриентов – уже завтра. С белорусского языка. Только в педагогическом университете для тестирования задействуют 24 аудитории, хотя до этого хватало в разы меньше.
Ситуация с вирусом требует не только дистанцирования, в этом году рекомендовано во время ЦТ быть в маске, по желанию – перчатки. За всем остальным проследят организационная комиссия и медики.
Таким абитуриентам будет предложено пройти испытание в резервный день. К слову, в этом году количество дней осталось тем же, но увеличилось число пунктов сдачи ЦТ – от одного до шести. Они будут организованы и в столице и каждом областном центре.
Маски, социальная дистанция, антисептики. Новшества никак не повлияют на качество оценки и контроля знаний. Никаких послаблений из-за пандемии не будет. Тесты по прежнему «закодированы». За этим следит Республиканский институт контроля знаний, готовые задания до испытаний не увидит даже министр образования.
Заветный балл, который позволит поступить в вуз, абитуриенты узнают лишь после тщательной неоднократной проверки бланков. Всего в этом году тесты намерены сдать больше 64 тыс. белорусов, а вузы готовы принять лишь порядка 55 тыс. Поэтому лучше не рисковать с телефонами и шпаргалками. Удаление из аудитории в этой вступительной кампании будет безвозвратным.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия внесла корректировки даже во вступительную кампанию. В этом году на две недели сместились сроки сдачи ЦТ, а стандартный набор абитуриента, помимо гелевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)