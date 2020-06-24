Частные компании заподозрили в необоснованных увольнениях. Что показал мониторинг чиновников

Источник материала: Tut.by

В Минтруда рассказали , сколько человек позвонили на телефонную линию по незаконным увольнениям работников. В ведомстве запустили обратную связь на следующий день после поручения президента проверить частные компании, по каким причинам те увольняли людей. Судя по обращениям на телефонную линию Минтруда, среди нанимателей, которые с нарушением законодательства распрощались со своими работниками, оказались такие госпредприятия, как «Могилевхлебопродукт», Гродненский мясокомбинат, Строительно-монтажный трест № 40 в Жлобине.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Напомним, 10 июня Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.

— В последнее время поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать «массово», но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — рассказывал Лукашенко.

После этого КГК и профсоюзы запустили телефонные линии по незаконным увольнениям работников. Это же сделало и Минтруда с Департаментом госинспекции труда. С 11 июня на телефонную линию профильного ведомства позвонили 212 человек, из которых 92 задавали вопросы по уже состоявшимся увольнениям. Еще 100 человек нуждались в консультации по применению норм трудового законодательства.

В Минтруда отмечают, что «наниматели в основном соблюдают трудовое законодательство при увольнении работников, применяя предоставленные им по закону полномочия».

При этом некоторых работников, которые позвонили, как выяснилось, незаконно уволили. Среди них — в том числе работники государственных предприятий.

«Звонки граждан на горячую телефонную линию говорят о том, что в отдельных случаях наниматели могут злоупотреблять своим положением и фактически принуждают работников соглашаться с увольнением. Такая ситуация является недопустимой. Поэтому все случаи граждан, обративших на горячую телефонную линию, уволенных по соглашению сторон, взяты на контроль для изучения обстоятельств увольнения», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве приводят в пример предприятия, к которым были вопросы по увольнениям.

«Так, в отношении 6 работников, обратившихся на горячую линию, наниматели после консультаций со специалистами Минтруда и соцзащиты и Департамента государственной инспекции труда пересмотрели свои решения об увольнении работников (ОАО „Могилевхлебопродукт“, ОАО „Гродненский мясокомбинат“, ООО „Зона Логистики Групп“, Строительно-монтажный трест № 40)», — уточняют в Минтруда.

Один из нанимателей после обращения уволенного за прогул работника в Минтруда решил его вернуть.

«Обращение на горячую телефонную линию помогло молодому специалисту вернуться на прежнее место работы, с которого он был уволен в апреле текущего года за прогул. Наниматель принял во внимание желание работника вернуться на работу. Трудовой договор между нанимателем и работником заключен 19 июня 2020 года (ОАО „Маслаки“), — поясняют в ведомстве. — Принимаются меры по обеспечению гарантий в области оплаты труда. Обеспечена выплата заработной платы работникам санатория „Подъельники“ (г. Узда, Минская область), произведен окончательный расчет при увольнении работников в ООО „Софткорп“ (г. Минск)».

К ТДУП «Торговый дом «Лагуна» в Барановичах у Департамента госинспекции по труду возник вопрос по срокам уведомления работников о прекращении с ними трудовых отношений по истечении срока действия контракта.

Тем временем в правительстве накануне обсудили вопросы своевременности выплаты заработной платы. Отмечено, что каждый негативный факт, связанный с несвоевременной выплатой заработной платы, находится на контроле Департамента государственной инспекции труда. За 5 месяцев привлечены к административной ответственности в виде штрафа 838 организаций и 800 должностных лиц.

Уточним, что Департамент госинспекции труда при Минтруда перестал публиковать на сайте результаты проверок о своевременности выплаты зарплаты. Последняя информация — за январь этого года. До этого департамент прекратил размещать названия организаций, за которыми числилась задолженность по зарплате или которые выплачивали меньше минималки, их число по регионам, а также число оштрафованных организаций и должностных лиц за несвоевременные выплаты зарплат.

По подсчетам Исследовательского центра ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были государственные коммерческие предприятия.