|
Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду
Источник материала: Tut.by
Жителям Московского и Фрунзенского районов не придется платить за непригодную для использования воду. Им сделают перерасчет. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал представитель «Минскводоканала».
Начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок заявил, что вода, которая сейчас подается потребителям, полностью соответствует всем нормативам. Присутствует только запах.
— Возможно, утром еще понадобится нашим потребителям выполнить слив определенного объема воды, чтобы она полностью восстановилась. В таком случае «Минскводоканал» готов рассмотреть вопрос перерасчета на объем этой воды, для того чтобы потребитель не платил за некачественно предоставленную услугу, — заявил Антон Голоскок.
Специалист рассказал, что за сегодняшний день выполнено много мероприятий для улучшения качества воды. Но работы будут продолжены. Сейчас проводится промывка домовых водопроводных сетей. Работать будут и ночью.
Информацию про перерасчет подтвердили и в официальном телеграм-канале Мингорисполкома. Там советуют, если утром вода все еще будет пахнуть, слить ее.
В среду в нескольких крупных районах на западе Минска жители
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас проводится промывка домовых водопроводных сетей. Работать будут и ночью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)