Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду

Источник материала: Tut.by

Жителям Московского и Фрунзенского районов не придется платить за непригодную для использования воду. Им сделают перерасчет. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал представитель «Минскводоканала».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок заявил, что вода, которая сейчас подается потребителям, полностью соответствует всем нормативам. Присутствует только запах.

— Возможно, утром еще понадобится нашим потребителям выполнить слив определенного объема воды, чтобы она полностью восстановилась. В таком случае «Минскводоканал» готов рассмотреть вопрос перерасчета на объем этой воды, для того чтобы потребитель не платил за некачественно предоставленную услугу, — заявил Антон Голоскок.

Специалист рассказал, что за сегодняшний день выполнено много мероприятий для улучшения качества воды. Но работы будут продолжены. Сейчас проводится промывка домовых водопроводных сетей. Работать будут и ночью.

Информацию про перерасчет подтвердили и в официальном телеграм-канале Мингорисполкома. Там советуют, если утром вода все еще будет пахнуть, слить ее.

В среду в нескольких крупных районах на западе Минска жители стали жаловаться на резкий и неприятный запах воды, идущей из крана. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Но посоветовала ее использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Городские власти организовали подвоз чистой питьевой воды в 25 точек Московского и Фрунзенского районов.