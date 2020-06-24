Главой Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Мозырь

Источник материала: ОНТ

Экономика, социальная сфера, культура – эти три направления стали основными при посещении Главой Администрации Президента Мозыря.

Промышленный потенциал показали на примере предприятия «Мозырьсоль». Здесь больше тысячи работников. Производят соль класса «Экстра». В Европе это один из крупнейших производителей такой продукции. Несмотря на экономические сложности в мире, сегодня здесь загружены все производственные мощности. А отечественная «Экстра» представлена на рынках 17 стран.

О господдержке детей, оставшихся без родительского внимания, речь шла в Мозырском детском доме. Сегодня в нем живут 55 мальчиков и девочек со всей области. Это первый в стране детский дом так называемого квартирного типа. А чтобы жизнь здесь была ещё лучше – вручили сертификат. Тапкой же подарок глава Администрации Президента сделал коллективу драматического театра. Сегодня в городе открыли обновленное здание театра, которое реконструировали, сохранив его историческую ценность.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram