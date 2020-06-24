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«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

24.06.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специалисты водоканала заняты устранением проблемы с качеством воды в некоторых районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Напомним, с утра жители Сухарево, Юго-Запада и Малиновки жаловались на неприятный запах воды. На время проведения регламентных работ на объектах водоканала во дворы направили цистерны с питьевой водой.

Екатерина Чичерова с подробностями.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Екатерина Чичерова, корреспондент:
Не то что пить, мыться невозможно болотный запах и жжение в глазах после душа. Такие отзывы о своих водных процедурах начали оставлять в соцсетях жители микрорайонов Сухарево, Малиновка и Юго-Запад. Говорят, такое происходит впервые.

Со слов очевидцев, амбре появилось утром. Вопросов много, ответов не меньше. Мнения разные, некоторые уже переросли в слухи.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Сказали, аммиак какой-то попал туда.
А кто сказал?
Соседка моя сказала.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Это соседка, а мне в службе «115» сказали, что проводят профилактику в районе.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Были даже разговоры о пострадавших в больницах с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака. Но Минздрав эту информацию опроверг. Никаких опасных веществ в воде нет, это подтверждают и пробы «Минскводоканала». Результаты проверки – в свободном доступе на сайте учреждения. Отклонение от нормы лишь по одному показателю – запах, на который и жалуются жители.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Выполняем в настоящее время необходимые регламентные работы как на наших сооружениях водоподготовки, так и на сооружениях водопроводной сети. Основная версия, которую мы сейчас рассматриваем,  это ухудшение качественных характеристик воды в резервном водохранилище Крылово, откуда вода подается потребителям. Напомню, что потребители Московского и Фрунзенского районов получают воду из поверхностного источника водоснабжения.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Но все же пить такую воду, хоть и безопасную, вряд ли кому захочется. Об аромате супов и каш также можно не говорить. Впрочем, эти три района – одни из самых густонаселенных в Минске. Для сравнения: в одном лишь Сухарево вдвое больше жителей, чем в Солигорске. На время ликвидации проблемы организовали подвоз питьевой воды. В течение дня цистерны стояли на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и Есенина. За живительной влагой в жару выстраивались очереди.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

То ли какими-то лекарствами, то ли канализацией какой-то воняет. Это ужасно, даже вот в ванную заходишь – невозможно. А на сколько это хватит я не знаю, потому что это же и попить надо, и чай приготовить, и помыть фрукты, овощи.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Надо запастись, чтобы хотя бы продукты говорить, все это помыть, все-таки маленький ребенок.

Кроме цистерн, воду можно набрать в питьевых фонтанчиках. Во Фрунзенском районе их три – на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь.

«То ли лекарствами, то ли канализацией воняет». Что произошло с водой в Минске и когда проблема решится?

Специалисты «Минскводоканала» говорят, что до конца дня запах должен пропасть. Если у вас остались вопросы к качеству воды, обращайтесь по телефонам горячей линии.

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Антон Голоскок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Специалисты водоканала заняты устранением проблемы с качеством воды в некоторых районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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