|
Партия нефти из Азербайджана прибудет на Мозырский НПЗ до конца июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Азербайджан готовит для Беларуси новую партию нефти. Танкер с грузом порядка 90 тысяч тонн должен отправиться в путь 25 или 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что еще до конца июня он прибудет в порт Одессы. В дальнейшем, до 15 июля, сырье планируется переправить на Мозырский НПЗ.
Это будет пятая поставка азербайджанских углеводородов в адрес нашей страны. Ранее, в марте-апреле, через одесский порт и нефтепровод Одесса – Броды в Мозырь были переправлены четыре партии общим объемом около 335 тысяч тонн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Азербайджан готовит для Беларуси новую партию нефти. Танкер с грузом порядка 90 тысяч тонн должен отправиться в путь 25 или 26 июня, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)