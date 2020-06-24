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Партия нефти из Азербайджана прибудет на Мозырский НПЗ до конца июля

25.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Азербайджан готовит для Беларуси новую партию нефти. Танкер с грузом порядка 90 тысяч тонн должен отправиться в путь 25 или 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что еще до конца июня он прибудет в порт Одессы. В дальнейшем, до 15 июля, сырье планируется переправить на Мозырский НПЗ.

Это будет пятая поставка азербайджанских углеводородов в адрес нашей страны. Ранее, в марте-апреле, через одесский порт и нефтепровод Одесса – Броды в Мозырь были переправлены четыре партии общим объемом около 335 тысяч тонн.

Больше новостей экономики за 24 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Азербайджан готовит для Беларуси новую партию нефти. Танкер с грузом порядка 90 тысяч тонн должен отправиться в путь 25 или 26 июня, сообщили в...
 
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