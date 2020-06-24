|
Трассу Брест – Минск – граница России собираются реконструировать под автомагистраль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трассу М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации ждет большой ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минтрансе принято решение подготовить инвестиционный проект по ее реконструкции под автомагистраль, которая будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта. В ведомстве говорят, что проведут модернизацию по всем европейским нормам. С учетом масштабности проекта рассчитан он будет до 2030 года. Кроме прочего, реконструкция исключит возможность попадания животных на дорогу, будет запрещено движение низкоскоростной техники, пешеходов и велосипедистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Трассу М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации ждет большой ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)