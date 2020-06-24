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Абитуриенту: завтра в Беларуси стартует централизованное тестирование, что необходимо взять с собой?

25.06.2020 08:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Абитуриенту: завтра в Беларуси стартует централизованное тестирование, что необходимо взять с собой?
Фото носит иллюстрационный характер

В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку — 26 и 27 июня, обществоведению — 29, математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 12 по 17 июля. Централизованное тестирование в резервные дни будет проводиться: 19 и 21 июля — белорусский и русский языки, 19 и 23 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на централизованное тестирование получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.

«Обращаем внимание абитуриентов на необходимость своевременного прибытия к пунктам централизованного тестирования. Кроме того, необходимо отдать предпочтение деловому стилю одежды. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета», — рассказали в пресс-службе.

Абитуриенту: завтра в Беларуси стартует централизованное тестирование, что необходимо взять с собой?

Что необходимо взять с собой на ЦТ?

Чтобы утром без суеты отправится на экзамен, лучше собрать все необходимое накануне.

Что нужно взять на ЦТ:

  • паспорт;
  • пропуск на предмет, который будете сдавать;
  • две гелевые или капиллярные ручки черного цвета. 

Помните, централизованное тестирование начнется в 11.00.

Будьте внимательны к своему здоровью, при наличии признаков недомогания своевременно обращайтесь к медицинским работникам.

В случае плохого самочувствия (если оно подтверждёно документально) ЦТ можно будет пройти в резервные дни.

Как сообщает Министерство образования, в пунктах проведения централизованного тестирования имеются средства для дезинфекции рук, рассадка в аудиториях будет осуществлена с соблюдением требований социального дистанцирования. Можно взять с собой защитную маску. Однако на этапе идентификации личности ее потребуется снять.

Абитуриенту: завтра в Беларуси стартует централизованное тестирование, что необходимо взять с собой?

По информации БЕЛТА .


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В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку —
 
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