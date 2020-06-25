Форвард Дмитрий Буйницкий вернется в хоккейный клуб «Динамо-Минск»

Источник материала: ОНТ

Форвард Дмитрий Буйницкий близок к возвращению в хоккейный клуб «Динамо-Минск».

В прошлое межсезонье нападающий перешел из белорусского клуба в магнитогорский «Металлург», в котором провел только 9 матчей. Затем он оказался в омском «Авангарде». Но за эту команду Буйницкий не провел ни одного матча. В мае нападающий покинул команду.

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