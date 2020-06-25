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Начался массовый флешмоб «против Лукашенко». Самое важное о выборах в Беларуси к 25 июня
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Кто ещё в президентской гонке
С нами семеро участников (хотя было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
За последний месяц сотни людей оказались задержаны на пикетах по сбору подписей и просто на улицах Минска. Но после того, как 23 июня ОМОН
Кстати, МВД официально прокомментировало, почему людей у Symbal.by паковали в автозак, но сделало это
Адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского четыре дня подряд не пускали к своему подзащитному. А 24 июня его вызвали в КГБ для процессуальных действий, и там адвокату наконец-то удалось поговорить со своим клиентом. Лаевский
Бабарико бодр и здоров. Но за все время своего пребывания в СИЗО КГБ получил всего одну открытку – шлите Виктору их побольше. Крайний срок ответа из ЦИК о регистрации Виктора кандидатом в президенты – 14 июня. Штаб ждет, что он продолжит участие в выборах: нет никаких оснований для обратного. На сегодня в инициативную группу референдума по изменению Конституции попросилось 13,5 тысячи человек. В пятницу набор завершится. С 14 июня стартует агитация за кандидата Виктора Бабарико.
У нас на сайте вышел эксклюзив: последний разговор с Бабарико до его ареста. Читайте вот
«Против Лукашенко» – так в соцсетях характеризуют новый флешмоб солидарности, при котором люди из разных городов Беларуси в 19:00 высовываются из окон домов, гремят кастрюлями, включают музыку (в частности, «Перемен» Виктора Цоя), хлопают и светят фонариками. Как-то так это выглядит:
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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