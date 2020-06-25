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Начался массовый флешмоб «против Лукашенко». Самое важное о выборах в Беларуси к 25 июня

25.06.2020 06:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Кто ещё в президентской гонке

С нами семеро участников (хотя было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

За последний месяц сотни людей оказались задержаны на пикетах по сбору подписей и просто на улицах Минска. Но после того, как 23 июня ОМОН погнался за людьми, стоявшими в очереди за покупками в закрывающийся оффлайн-магазин национальных подарков и сувениров Symbal.by, терпение, кажется, кончилось. Беларусы запустили флешмоб и начали массово звонить в милицию, чтобы узнать, как правильно жить и стоять в очередях, чтобы не угодить в автозак. Ответы, которые они услышали, бесценны. Один из них: «Не хотите в автозак – сидите дома».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Prus (@ivanprus)

Кстати, МВД официально прокомментировало, почему людей у Symbal.by паковали в автозак, но сделало это крайне странно. При этом аресты, видимо, мало кого испугали, даже наоборот. Уже 24 числа очередь в магазин выросла в несколько раз: выглядит так, будто всему Минску потребовалась продукция Symbal.by!

Адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского четыре дня подряд не пускали к своему подзащитному. А 24 июня его вызвали в КГБ для процессуальных действий, и там адвокату наконец-то удалось поговорить со своим клиентом. Лаевский описал, как себя чувствует Виктор. Кроме того, штаб Бабарико провел свой очередной стрим. Мы записали главные тезисы из него и уместили все в один абзац:

Бабарико бодр и здоров. Но за все время своего пребывания в СИЗО КГБ получил всего одну открытку – шлите Виктору их побольше. Крайний срок ответа из ЦИК о регистрации Виктора кандидатом в президенты – 14 июня. Штаб ждет, что он продолжит участие в выборах: нет никаких оснований для обратного. На сегодня в инициативную группу референдума по изменению Конституции попросилось 13,5 тысячи человек. В пятницу набор завершится. С 14 июня стартует агитация за кандидата Виктора Бабарико.

У нас на сайте вышел эксклюзив: последний разговор с Бабарико до его ареста. Читайте вот тут. Ну и последнее о банкире: оказывается, в некоторых магазинах Минска загадочным образом исчезла книга «Восстание масс» испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета, которую Бабарико советовал в одном из интервью. Между прочим, после его рекомендации книга пользовалась высоким спросом – а теперь купить ее трудно. Хм...

«Против Лукашенко» – так в соцсетях характеризуют новый флешмоб солидарности, при котором люди из разных городов Беларуси в 19:00 высовываются из окон домов, гремят кастрюлями, включают музыку (в частности, «Перемен» Виктора Цоя), хлопают и светят фонариками. Как-то так это выглядит:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
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