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Большой бизнес в малых городах: как работает Декрет №6?

25.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большой бизнес в малых городах: как работает Декрет №6?

Бизнес начинается с малого – малого города или сельской местности, с небольших мощностей и доходов. А дальше – по нарастающей.  И здесь закрепиться и встать на ноги помогает государство. В 2012-м Президент подписал декрет «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».  Спустя четыре года положения документа актуализировали и дополнили. Освобождение от налога на прибыль и подоходного для ИП, никаких госпошлин за выдачи лицензий – всё это позволяет предприятиям сберечь кругленькую сумму и направить ее на развитие компаний. 


15 миллионов квадратных метров в год – столько воздушно-пузырьковой пленки (той самой, которую многие называют «антистрессом») сходит с конвейера на предприятии, где изготавливают защитную упаковку и специальные конверты, в которых нам чаще всего доставляют посылки из интернет-магазинов. Сюда, в Фаниполь, на работу вот уже три года ездит мастер смены Александр (сам живет под Столбцами). В дороге часы не считает, ведь такое рабочее место, как говорится, трудно найти и не хотелось бы потерять. 

Больше полусотни рабочих мест появилось для жителей Фаниполя и ближайших населенных пунктов после того, как крупнейший производитель упаковок еще в 2015-м нагретое под столичным солнцем место променял на малый город. Для бизнеса самое то: и развернуться есть где, и с точки зрения экономики предприятия – не без выгоды. Стимул дало государство, поддержав бизнес, который не боится идти в регионы и сельскую местность. Для предпринимателей – льготы, которые некоторым помогли оставить в кармане предприятия до 120 тысяч рублей в год. 

Второе дыхание экономике регионов в 2012-м дал Декрет Президента. Кто пришел с бизнесом в малые и средние города или в сельскую местность – в руки преференции: отмена налога на прибыль и подоходного для ИП, никакой госпошлины за лицензии. Спустя четыре года – новый виток. Плюс ко всему льготы для резидентов свободных экономических зон и филиалов крупных предприятий. Одна ремарка – льготы временные. Для того, чтобы, как говорится, встать на ноги. На все про все – семь лет со дня регистрации компании. 

Семь лет льгот от государства пролетели как один день. Результат: из маленькой компании-производителя белья и одежды – в серьезного игрока на рынке. Производственная техника – исчисляется в сотнях, больше 4000 рабочих мест. Это то, чем живет предприятие сегодня. Производство в Заславле – и сюда на работу едут из близлежащих городов и даже Минска. А все потому, что каждая копейка, которую удалось сберечь за семь лет льгот, – на развитие предприятия. Такой подход со стороны государства и бизнеса – и инвесторы как мотыльки на свет.  

Например, Несвижскому району больше 25% бюджета приносит как раз малый бизнес. И это доля будет расти пропорционально появлению новых предприятий. 

Для компаний, становление которых приходится как раз на период пандемии, льготы по Декрету №6 с его дополнениями и изменениями, по сути, как спасательный круг. Шансов утонуть мало, а вот доплыть до берега и не выдохнуться по пути – это уже задача для самих компаний. 

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Теги: Минск
 
 
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Бизнес начинается с малого – малого города или сельской местности, с небольших мощностей и доходов. А дальше – по нарастающей.  И здесь закрепиться и встать на...
 
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