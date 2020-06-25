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Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?
25.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 июня 2020 11:35 3723
Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?
Какой же выпускной без медалистов? Именно они,те, чьи аттестаты украшают отличные оценки, главные герои выпускного бала.
Как сообщила заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня, в этом году в копилке выпускников – 90 медалей: из них –84 – золотых, 6 – серебряных.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 июня 2020 11:35 3723 Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г....
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