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Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?

25.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


11 июня 2020 11:35 3723

Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Какой же выпускной без медалистов? Именно они,те, чьи аттестаты украшают отличные оценки, главные герои выпускного бала. 

Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?

Как сообщила заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня,  в этом году в копилке выпускников – 90 медалей: из них –84золотых, 6серебряных.

В этом году традиционного выпускного на площади не будет. Вручение аттестатов и мини-концерты для выпускников – 2020 пройдут в школах с 14.00, а вот праздничных банкетов и дискотек в этом году не будет из-за пандемии.

Между тем, как сообщалось ранее, в ряде районов Беларуси местные власти приняли решение о запрете торговли алкоголем (кроме общепита) 11 июня 2020г с 0.00 до 24.00.

Напомним, что во всю идёт регистрация на ЦТ. Первое тестирование состоится 25 июня (на две недели позже обычного). Сообщений о переносе сроков подачи документов пока нет.

Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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11 июня 2020 11:35 3723 Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г....
 
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