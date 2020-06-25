Статистика. Сколько медалей у выпускников-2020 г. Солигорска?

Как сообщила заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня, в этом году в копилке выпускников – 90 медалей: из них –84 – золотых, 6 – серебряных.



В этом году традиционного выпускного на площади не будет. Вручение аттестатов и мини-концерты для выпускников – 2020 пройдут в школах с 14.00, а вот праздничных банкетов и дискотек в этом году не будет из-за пандемии.



Между тем, как сообщалось ранее, в ряде районов Беларуси местные власти приняли решение о запрете торговли алкоголем (кроме общепита) 11 июня 2020г с 0.00 до 24.00.



Напомним, что во всю идёт регистрация на ЦТ. Первое тестирование состоится 25 июня (на две недели позже обычного). Сообщений о переносе сроков подачи документов пока нет.

