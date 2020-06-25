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Автобус покатился - водитель отвлёкся в кабине. Произошло досадное ДТП
25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 июня 2020 года примерно в 11 часов 22 минуты на ж.д. переезде по ул.Дворникова произошло курьезное ДТП.
На переезде был включен запрещающий сигнал светофора и автомобили уже остановились в ожидании прохождения поезда в направлении Речицы. Далее подъезжал маршрутный автобус. Водитель подъехал к последнему, стоящему автомобилю и остановил автобус. В ожидании поезда поставил автобус на электрический тормоз (на большой современной технике бывает такой).
Но выключать зажигание в этом случае нельзя, т.к. пропадает электричество в бортовой сети и в цепи тормоза тоже. Водитель позабыл об этом, заглушил двигатель и отвлекся по своим делам в кабине, а автобус самопроизвольно покатился на небольшом уклоне.
К счастью, легковой автомобиль практически не получил никаких повреждений, благодаря установленному на нем прицепному устройству, чего нельзя сказать об автобусе.
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