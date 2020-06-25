Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

Источник материала: Виртуальный Брест





ЛИЗИНГ НА готовый ТАУНХАУС

Таунхаус в лизинг – один из самых удобных и современных способов покупки при ограниченном бюджете.

Для покупателей ЖК «Малиновка» действуют специальные лизинговые условия:

лизинг в белорусских рублях (BYN);

срок предоставления лизинга до 20 лет;

процентная ставка 0% в первый год использования лизинга;

минимальный первоначальный взнос – 40% от общей стоимости объекта;

со второго года лизинговая ставка – ставка рефинансирования НБРБ, увеличенная на 5 процентных пунктов. (с 1 июля – 12,75%);

фиксированная сумма в белорусских рублях.

Преимущества лизинга:

Процентная ставка ниже, чем по кредитам.

Сохраняется очередь физлиц в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Разрешено проводить улучшения недвижимого объекта (ремонт, перепланировка по согласованию).

Можно регистрировать родственников в жилых помещениях.

Объект лизинговой сделки можно сдавать в долгосрочную аренду.

Коммунальные платежи жилых помещений рассчитываются по тарифам для физических лиц.

Предусмотрена возможность досрочного выкупа.

Возможность включения в совокупный доход лизингополучателя, доходы близких родственников.

Недостатки:

Лизингополучатель не может заключать сделки с использованием недвижимого объекта (дарить, продавать, использовать в качестве залога).

Программа разработана совместно с «АСБ Лизинг».

Не упустите свой шанс!





ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города. Таунхаусы расположены в Бресте по адресу: проспект Республики 16.

Площадь двухэтажного таунхауса – 148 м².

Санузел на каждом этаже.

Свободная планировка на втором этаже

Два парковочных места.

Дополнительные 50 м² участка для обустройства беседки и зоны отдыха.

Дополнительный бонус – чердак 73 м², а это ещё один полноценный этаж.









Контакты жилого комплекса "Малиновка"

Официальный сайт: малиновка.бел

Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00

Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13А.

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