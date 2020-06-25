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Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»
25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЛИЗИНГ НА готовый ТАУНХАУС
Таунхаус в лизинг – один из самых удобных и современных способов покупки при ограниченном бюджете.
Для покупателей ЖК «Малиновка» действуют специальные лизинговые условия:
Преимущества лизинга:
Недостатки:
Программа разработана совместно с «АСБ Лизинг».
Не упустите свой шанс!
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города. Таунхаусы расположены в Бресте по адресу: проспект Республики 16.
Контакты жилого комплекса "Малиновка"
Официальный сайт:
Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00
Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13А.
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