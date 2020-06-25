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Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

ЛИЗИНГ НА готовый ТАУНХАУС

Таунхаус в лизинг – один из самых удобных и современных способов покупки при ограниченном бюджете.

Для покупателей ЖК «Малиновка» действуют специальные лизинговые условия:

  • лизинг в белорусских рублях (BYN);

  • срок предоставления лизинга до 20 лет;

  • процентная ставка 0% в первый год использования лизинга;

  • минимальный первоначальный взнос – 40% от общей стоимости объекта;

  • со второго года лизинговая ставка – ставка рефинансирования НБРБ, увеличенная на 5 процентных пунктов. (с 1 июля – 12,75%);

  • фиксированная сумма в белорусских рублях.

Преимущества лизинга:

  • Процентная ставка ниже, чем по кредитам.

  • Сохраняется очередь физлиц в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий.

  • Разрешено проводить улучшения недвижимого объекта (ремонт, перепланировка по согласованию).

  • Можно регистрировать родственников в жилых помещениях.

  • Объект лизинговой сделки можно сдавать в долгосрочную аренду.

  • Коммунальные платежи жилых помещений рассчитываются по тарифам для физических лиц.

  • Предусмотрена возможность досрочного выкупа.

  • Возможность включения в совокупный доход лизингополучателя, доходы близких родственников.

Недостатки:

  • Лизингополучатель не может заключать сделки с использованием недвижимого объекта (дарить, продавать, использовать в качестве залога).

Программа разработана совместно с «АСБ Лизинг».

Не упустите свой шанс!

Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "МАЛИНОВКА" – ТЕРРИТОРИЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами города. Таунхаусы расположены в Бресте по адресу: проспект Республики 16.

  • Площадь двухэтажного таунхауса – 148 м².

  • Санузел на каждом этаже.

  • Свободная планировка на втором этаже

  • Два парковочных места.

  • Дополнительные 50 м² участка для обустройства беседки и зоны отдыха.

  • Дополнительный бонус – чердак 73 м², а это ещё один полноценный этаж.

Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

Лизинг на жилье в BYN под 0% для покупателей ЖК «Малиновка»

Контакты жилого комплекса "Малиновка"

Официальный сайт: малиновка.бел

Телефон продаж в г. Бресте: + 375 29 200 22 00

Наш офис находится по адресу: Брест, ул. Карьерная 13А.

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Теги: Брест
 
 
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   ЛИЗИНГ НА готовый ТАУНХАУС Таунхаус в лизинг – один из самых удобных и современных способов покупки при ограниченном бюджете. Для покупателей ЖК «Малиновка»...
 
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