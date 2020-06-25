На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

Источник материала: Виртуальный Брест

Этот человек часто спит на автовокзале. Директор постоянно пытается объяснить ему, что так делать нельзя, пассажиры пугаются, да и не привыкло наше общество к подобному, чтобы люди спали прямо на улице.





Водители живут в постоянном напряжении и говорят о том, что пассажиры им делают замечания - мол, почему никто не принимает меры?

В милицию несколько раз пытались обратиться, но по факту правонарушения нет, соответственно, никаких мер не предпринимается.





Есть соответствующие благотворительные организации, которые могли бы заняться данной проблемой, но они как правило не афишируют своей деятельности (правильно, а то ещё прикроют).





Поэтому цель данного материала - обратить внимание властей и структур по работе с таким контингентом на данного человека и ему подобных. Найти мужчину на автовокзале можно практически всегда. К слову, не только он здесь обитает. И не только на автовокзале такое может происходить.





Знаем, что вас шокируют эти кадры, но если проблема есть, её нужно озвучить и решить. Кстати, когда-то довелось участвовать в мероприятии по проверке бомжей. Оказалось, что большинству из них есть куда пойти, просто они не хотят, им нравится вести такой образ жизни. Хотя, конечно, есть разные ситуации.