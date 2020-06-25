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На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот человек часто спит на автовокзале. Директор постоянно пытается объяснить ему, что так делать нельзя, пассажиры пугаются, да и не привыкло наше общество к подобному, чтобы люди спали прямо на улице.

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

Водители живут в постоянном напряжении и говорят о том, что пассажиры им делают замечания - мол, почему никто не принимает меры?

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

В милицию несколько раз пытались обратиться, но по факту правонарушения нет, соответственно, никаких мер не предпринимается.

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

Есть соответствующие благотворительные организации, которые могли бы заняться данной проблемой, но они как правило не афишируют своей деятельности (правильно, а то ещё прикроют).

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

Поэтому цель данного материала - обратить внимание властей и структур по работе с таким контингентом на данного человека и ему подобных. Найти мужчину на автовокзале можно практически всегда. К слову, не только он здесь обитает. И не только на автовокзале такое может происходить.

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

Знаем, что вас шокируют эти кадры, но если проблема есть, её нужно озвучить и решить. Кстати, когда-то довелось участвовать в мероприятии по проверке бомжей. Оказалось, что большинству из них есть куда пойти, просто они не хотят, им нравится вести такой образ жизни. Хотя, конечно, есть разные ситуации.

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает
На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

На автовокзале в Бресте поселился бездомный. Что делать, никто не знает

 
 
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  Этот человек часто спит на автовокзале. Директор постоянно пытается объяснить ему, что так делать нельзя, пассажиры пугаются, да и не привыкло наше общество к...
 
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