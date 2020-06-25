Заглянули на приусадебный участок, где выращивают 685 сортов растений и тысячу деревьев

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о городском огороднике , который у себя в квартире выращивает зелень, ягоды, грибы, а также о парне , который всерьез увлекается растениеводством и птицеводством. А сегодня расскажем еще одну вдохновляющую историю об агрономе, который любит растения и буквально живет ими. Что растет у него на участке и что он советует выращивать новичкам — в материале REALTY.TUT.BY.





Андрей Синкевич работает главным агрономом питомника «ДекорСад». А вечерами, в свободное время, на своем приусадебном участке продолжает заниматься любимым делом — выращивает растения.

Инжир, киви, фундук, дюки и сотни других культур

Зайдя в уютный дворик у дома Андрея, замечаем вольер с парой десятков кур и сразу удивляемся, как у хозяев хватает времени заниматься еще и птицами. Осматриваемся дальше и видим, что вокруг все буквально утопает в зелени. Интересуемся, что здесь растет:

— Помимо традиционных культур — яблони, груши, вишни, черешни, смородины, крыжовника — из необычного и интересного выращиваем киви крупноплодный китайский, новые сорта фундука, орех пекан. Это современные новинки, которые обкатываем в наших условиях.





Также здесь есть инжирные персики и нектарины, абрикосы, азиатские груши, кизил, плакучая груша, крученая лещина Конторта, жимолость, малина восточная, виноград, дюки, скрещенные между собой культуры, например, абрикос-слива, абрикос-нектарин и многое другое.

Идем по «лабиринту» между растениями, многие из которых новичок и не в состоянии опознать. Часто останавливаемся и Андрей объясняет, где что растет. Вот показывает персик и алычу на одном дереве, там — дерево «шарик на ножке» — где на штамб золотистой смородины высокорослой привит кустарник крыжовника.

— Это очень удобно. Если посадить на газоне — красиво смотрится. Это мода европейских садов. У них мало места, и они стараются над землей поднять кусты, снизу посадить клубнику. Плюс дерево хорошо проветривается, удобно собирать плоды.





Еще видим вьющуюся малину — она может вырастать до 9 метров. Дальше растет инжир в яме — эту южную культуру у нас высаживают в теплицах или в открытом грунте, но в глубоких ямах или траншеях, чтобы на зиму было удобнее укрывать. А вот пятачок квадратов 15, и на нем растет 400 растений грецкого ореха.

— В питомнике поле — 5 гектаров. Здесь — около 1 га, и на этом участке коллекция из 685 сортов и около тысячи деревьев.

Здесь в большом количестве растут многосортовые деревья. Так, на одной яблоне насчитали 12 разных сортов. А максимально на одном дереве у Андрея было привито 40 сортов. Еще здесь ставят опыты: делают прививки на родственные культуры.

— Смотрите, это черноплодная рябина, и на нее привита родственная культура — груша. Это пример межвидовой прививки. Прививая друг на друга, можно получить разный рост. Если на боярышник привить грушу, можно получить карликовую грушу, которая будет размером полтора метра, и все время с плодами.

Примечательно, что урожай, выращенный на участке, не продают, излишки раздают друзьям. Саженцы выращивают, чтобы обкатать новые сорта и наиболее удачные перевести в питомник. Здесь проводят эксперименты с прививками и ставят другие опыты. Но главное — сад здесь для того, чтобы получать удовольствие, когда занимаешься растениями, когда видишь, как они растут и развиваются.





«Сейчас большая мода на компактные деревья»

Замечаем, что на участке в основном низкие деревья, но уже с крупными плодами. Андрей поясняет, что чтобы сократить размеры деревьев, здесь выращивают разные типы подвоев. Высокое дерево здесь всего одно, его оставили для сравнения.

— У нас представлена линейка всех подвоев, от самых маленьких, суперкарликовых, высотой около 1 м, и до семенного, 6 м высотой. Но высокие не выращиваем, это уже прошлый век. Хотя, вегетативные карликовые подвои — их достать проблемно, размножить сложно, и стоят они денег. Но за счет этого мы получаем урожайные деревья, которые быстро вступают в плодоношение, дают большой урожай и при этом имеют компактные размеры кроны.





Андрей считает, что низкие подвои — это на сегодня самое главное. Потому что никто не хочет обрезать большие деревья. Да и инструмент сейчас стоит недешево, плюс это силы. К тому же на маленьких подвоях питание идет не в рост, а в плоды. Поэтому, чем меньше дерево, тем больше урожайность.

— Понятно, что с большого дерева соберем больше плодов. Но надо понимать, сколько вам их нужно. И, согласитесь, всегда приятно собирать плоды, когда можешь дотянуться рукой до самой верхней точки. При этом крона не загущена, листва лучше проветривается, меньше болезней, солнце к плодам проходит лучше.

Хозяин объясняет, что сейчас большая мода на компактные (колоновидные) деревья. Они занимают минимум места. В Европе их часто выращивают в горшках, на зиму с улицы убирают. Андрей показывает мелкоплодную декоративную яблоню.

— Считается, что мелкоплодные раечки обладают самым насыщенным вкусом, их вкус и содержание полезных веществ в разы больше, чем у обычного яблока. В Англии говорят, что джемы, компоты, варенье надо делать только из мелкоплодных сортов. До нас это только доходит. У нас большинство любит крупное большое яблоко.





«Агроном не может себе позволить в сезон отдыхать»

Внушительные размеры сада вызывают вопрос: как можно успевать работать в питомнике, ухаживать за огромным личным садом и при этом находить время для семьи? А у Андрея есть 10-летняя дочь, 4-летний сын и супруга, и она, кстати, не агроном, а медик.

— Сезон у нас длится 11 месяцев в году. Только 1 месяц более-менее свободный — с 1 декабря и до 1 января. Год агронома расписан строго по фазам развития растений. Как правило, встаю я в 6−7 утра, ложусь в 1−2 ночи. Сейчас июнь, и у нас идет покос травы, прополки — гербициды, химическую прополку используем очень мало, большинство сорняков по старинке выпалываем механически. Сейчас созревает урожай, и маленькие плоды надо защитить, чтобы они превратились в большие — проводим обработки, подкормки. На некоторых культурах идет обрезка.





Андрей — главный агроном питомника. Его работа — руководить. У него есть три агронома, которые на местах контролируют выполнение всех работ. Но он может тоже пойти вместе с остальными косить, производить обработку растений, культивировать землю, делать прививки.

У Андрея ненормированный график. Нет четкого времени выработки, есть возможность устроить выходной в любой день. Но агроном не может себе позволить в сезон отдыхать.

— Если я где-то недоработаю, если рабочие или бригада не будут знать, что, когда и в какие сроки им делать, то это будет моя проблема.





Здесь же, на своем участке, Андрей работает сам, помогает семья. Иногда на сезонные работы привлекают пару помощников.

— Наш ребенок в 4 года уже знает, что такое саженцы, черенки, как делать прививку. Дочка умеет полоть, снимать обвязки. Она по внешнему виду отличает любую культуру.

Но, как отмечает агроном, очень сложно подстроиться под ритм человека, который работает на земле. Потому что можно его не видеть с утра и до ночи.

— Можно поставить завтрак, а он останется целый день стоять на столе. Голова занята растениями. Очень часто на семью времени не хватает. Но стараюсь уделять. Супруга очень долго притиралась к этому ритму, графику. Потому что если выбирать между походом в кино и вечерней обработкой, которая в данный момент очень нужна, я всегда выберу обработку.





В семье агронома есть такое понятие, как «давай спланируемся». В зависимости от погоды, от необходимости провести определенные операции, составляются списки дел, которые выполняются в зависимости от степени важности.

— Ритм твоей жизни диктуется тем, что нужно растениям. И уже в зависимости от того, прошел ли дождь, начал ли лёт вредитель, меняется твой график. Ты планировал сегодня полежать на диване, но прошел дождь, смыло обработку, значит, надо идти обрабатывать.

Когда Андрею надо на какое-то время уехать, кто-то остается на хозяйстве. В основном это его отец либо кто-то еще из членов семьи.

«Для детей было праздником сходить на поле, устроить пикник»

Андрей рассказывает о растениях и о своей работе с большой теплотой. Сразу видно, что он живет своей профессией, любит ее. Интересуемся, откуда такой интерес к растениеводству.

— У нас большая семья, жили мы в Самохваловичах. Моя бабушка — селекционер по огурцам, занималась этим более 30 лет. Сестра мамы отработала в Институте плодоводства более 30 лет, выводила известные в Беларуси сорта груши «Просто Мария» и «Ясачка». Мы с детства видели все работы на земле. Помогали родителям на прополках, на выкопке чеснока. У нас были гектары картошки, которую мы пололи, копали.





Агроном считает, что важно, как в его семье воспитывали детей. Их никогда не заставляли работать в борозде. Родители давали им покрывало, ссобойку, и для ребят было большим праздником сходить на поле посидеть, поесть на природе.

— Отчасти такие элементы воспитания применяем и к своим детям. Для них в удовольствие попробовать какую-то ягоду, сходить в сад на пикник, построить здесь шалаш. Вместе с сыном в этом году сажали картошку, он каждый клубень клал в лунку. Сейчас каждый день ходит на это поле и смотрит. Для него радость, что картошка вышла из земли, что она начала расти. Это надо уметь подать детям, чтобы для них это не было каторжным трудом, но чтобы им было интересно.

Андрей вспоминает, что именно тетя научила его и сестру еще подростками окулировать деревья. И первый окулировочный нож подарила именно она. Андрей до сих пор часто им пользуется, несмотря на то, что есть Fiskars и Victorinox.

Узнаем и то, что семье Андрея в разное время жилось по-разному. В детстве у них были гектары алычи, которые они сажали вместе с отцом. На рынке продавали алычу, ранние яблоки сорта «Белый налив», огурцы, картошку, моченые яблоки, соленые огурцы.





— Не всегда у людей была возможность заработать. В 1990-е в спорте был развал, и отец, который был футболистом, ничего не зарабатывал. И даже помню период, когда отец футбольные команды по 30 спортсменов на соревнования возил за счет того, что мы зарабатывали на растениях.

Так, с детства, у Андрея сформировался интерес, который перерос в серьезное увлечение и стал профессией. Сейчас основное направление работы — рост растений, их формировка, обрезка, изучение сортов.

Как создать сад — советы начинающим

Опыт Андрея впечатляет. У него два высших образования, одно из которых — агрономическое. Работал более 10 лет в Институте плодоводства. Был на стажировке в Европе. В Англии окончил Школу садовников. В Японию ездил изучать варианты обрезки, формировки плодовых деревьев. Не могли не воспользоваться случаем и спросить совета для начинающих садоводов — как создать на своем участке сад.

— Изначально вы должны понимать размеры своего участка. На определенной площади можно расположить определенное количество деревьев. Исходя из того, сколько места можете отвести под сад, отбросив дом, постройки, теплицу, беседку, качели, оставляете определенную площадь под сад.





Усредненная схема посадки деревьев — это 2,5×3 или 3×3 м. Дальше нужно определиться, как будет выглядеть ваш сад.

— Первый вариант — сад в регулярном стиле, с ровными рядами деревьев и проходами. За таким садом удобно ухаживать, но он смотрится как элемент участка. Второй вариант расположения деревьев — ландшафтный, когда деревья разбросаны по участку хаотично в разных местах. Здесь можно подобрать, например, самое теплое место на участке под южные деревья, а под ту же сливу или черешню отдать место с северной стороны, чтобы эти деревья закрывали участок от ветра. Но ухаживать за таким садом сложнее. Потому что косить, обрабатывать, собирать урожай — это значит бегать по всему участку.

Далее нужно определиться с культурами. Не стоит сажать все подряд или покупать растения стихийно. Должен быть четкий план: что будете есть, что вы любите. Исходя из того, что хотите видеть в своем саду, составьте список культур и посмотрите их описания в интернете или в питомнике.

— Описания сортов надо смотреть не на сайтах фирм, которые что-то продают. Надо смотреть на сайтах производителей сортов. В Беларуси это Институт плодоводства в Самохваловичах. Приобретать саженцы лучше в научных организациях. Это Институт плодоводства, аккредитованные академией наук питомники или опорные пункты, которые изучают сорта в определенном регионе. Можно покупать и в частных питомниках, но здесь бывают разные случаи.

Один знакомый рассказывал Андрею, как в Солигорске на ярмарке 8 раз покупал сорт яблони «Белый налив», он оказывался красным. Сам Андрей в семи местах покупал сорта «Лигол» и «Глостер», нигде чистого сорта не было. Поэтому он привозит черенки из Европы. У нас, как он утверждает, на рынках часто такая проблема: повесят любую этикетку, любую бирку, какой сорт вы не спросите, вам его продадут.





Следующий совет — не стоит бросаться во все новинки. Лучше посадить для начала обычные простые культуры, которые у нас растут: яблоня, груша, слива, алыча, вишня, черешня. Набор по кустарникам — это крыжовник, смородина, голубика. Это классические плодовые культуры в саду. Они самые простые, беспроблемные.

— Дальше, если вам понравилось, осталось место и желание, можно высаживать нетрадиционные плодовые культуры. Это садовые рябины, скрещенные друг с другом культуры, кустарники типа аронии, кизила, шелковицы, персика, нектарина, плюс хурма, гранат, грецкие орехи, пеканы, фундуки. И, кстати, каждая культура имеет свой срок эксплуатации. Если хотите посадить вековые деревья, которые будут радовать ваших внуков, это может быть кедр, грецкий орех, определенные сорта винограда. А классические плодовые культуры будут радовать вас около 15 лет обильного плодоношения.





Высаживать все культуры надо в оптимальные для этого сроки. Это или ранняя весна, когда прогрелась земля — в среднем в нашем регионе это 20 марта. Либо это осень, начиная с 20 сентября и до первых заморозков. Не обязательно сажать за месяц до морозов, можно прямо накануне.

Саженцы должны быть здоровые, ровные, свежие, красивые, свежевыкопанные, с хорошей корневой системой, с биркой, соответствующей наименованию сорта.

— Саженец должен быть развитый, с блестящей корой. Если сомневаетесь, свежий он или нет, ногтиком аккуратненько подковырните кору и посмотрите, какой срез: зеленый и светлый или сухой и коричневый.

Андрей поясняет, что любое растение можно проверить, в каком оно состоянии. И нормальный продавец не сделает замечание. А вот если у него проблемный товар, он может и возмутиться.





Еще один момент, который подчеркивает агроном — у продавца нельзя спрашивать сорта, которые запланировали купить.

— Никогда не спрашивайте, а есть ли у вас «Глостер», а есть ли у вас «Чемпион». В большинстве случаев вам достанут из пакета что угодно и продадут как «Чемпион» или «Глостер».

Завершающий этап — высаживание. И тут, как предупреждает Андрей, часто возникает проблема: начинаются советы, особенно пожилых дачников-любителей или садоводов-дилетантов. Например, советуют посадить однолетний саженец в яму метр на метр, насыпать туда 4 тачки свежего навоза и полмешка селитры под каждое дерево, положить лист шифера под грецкий орех или под грушу, забить гвозди в ствол.

— Таких народных баек очень много. 70% новичков сталкиваются с этими советами. Многие начинают их выполнять, потом из-за этого вылазят проблемы. Молодой свежий здоровый саженец, даже привезенный издалека, даже подсохший немного в дороге, перед посадкой ставится на сутки в воду. Высаживается в обычную дерновую огородную землю. Не в газон, не в дерван, где сорняки одни, а в окультуренную хорошую землю. Либо она насыпается в лунку. Лунка делается по размеру корневой системы, в среднем 50×60 и в глубину 40 см. У нас на большинстве почв в среднем плодорожный слой 25−30 см, то есть нет смысла копать дальше. Там уже ничего живого нет.

Питания, которое есть в земле, для молодого саженца достаточно. Не нужно вносить удобрение и навоз. Задача саженца — прижиться на новом месте и начать расти.

— После того как вы его посадили, полили и он прижился и пошел расти, то есть начал тратить питание, которое находится в почве, только через год, а в среднем через 2−3 года надо начинать его подкармливать.

И — последние рекомендации. Лучше высаживать культуры, которые быстро дают урожай. И нужно искать варианты облегчения труда.

— Не нужно сажать много и потом с утра и до вечера стоять с тяпкой и работать в этом саду, а потом вылазят всякие проблемные болезни. Работа в саду должна приносить удовольствие. Когда соблюдете этот баланс — работы, отдыха, удовольствия, померных для вас объемов — тогда вы начнете получать хорошие эмоции. А первые урожаи, выращенные в своем саду, никого не оставят равнодушным.