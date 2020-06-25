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Не только смартфоны: какие еще гаджеты популярны у Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка знаете самые популярные в Беларуси компании, производящие смартфоны. К ним принадлежат китайские Xiaomi, Huawei и Honor, корейская Samsung и американская Apple. Однако у компаний в активе есть не только мобильники, но и множество других гаджетов. Ниже рассказываем о самых, на наш взгляд, интересных и пользующихся спросом девайсах. А также о том, в каких еще областях — не всегда очевидных — сильны производители.
Apple
На личный взгляд автора материала, беспроводные гарнитуры
К тому же на недавней
А еще AirPods за счет удобства конструкции и зарядного кейса выбирают пользователи не только Apple, но и гаджетов на операционной системе Android от Google. Правда, в этом случае функциональность может быть слегка ограничена.
Другие устройства также хорошо известны покупателям — это ноутбуки, моноблоки, смарт-часы и, например, колонка. В этом списке выделяются планшеты. Несмотря на то, что их рынок по итогам прошедшего года в очередной раз
И опять же: на последней презентации компания еще раз рассказала о том, как собирается делать из планшетов полноценные ноутбуки. И это у нее достаточно хорошо получается. Я лично знаю нескольких человек, которые уже сейчас полностью или хотя бы частично отказались от лэптопов в пользу iPad Pro (
Huawei
Huawei особо сильна не только (или даже не столько) в потребительских продуктах, но и в телекоммуникациях. У компании целое множество патентов, связанных с разворачивающимися сейчас в мире 5G-сетями. В Беларуси некоторые тестовые 5G-зоны также базируются на оборудовании Huawei.
Среди относительно необычных коммуникационных гаджетов Huawei, о которых вы могли не знать, выделяется
Среди более знакомых покупателям из Беларуси аппаратов — смарт-часы и фитнес-браслеты, беспроводные наушники, а также планшеты и ноутбуки. Многим, например, понравились «умные» часы
Samsung
Кажется, эта компания производит практически все — начиная от холодильников со стиральными машинами и заканчивая технически продвинутыми игровыми мониторами с изогнутыми матрицами. Но производитель славится не только этим.
Например, подразделение Samsung Display обеспечивает OLED-панелями для смартфонов множество сторонних компаний — включая даже саму Apple. А еще Samsung обладает собственными мощностями по производству процессоров и памяти (как для мобильных девайсов, так и настольных). Вполне вероятно, что SSD-диск в вашем компьютере создан корейской компанией.
Еще один важный момент — Samsung не только самостоятельно проектирует некоторые из этих девайсов, но и собирает их. Еще один пример с Apple: компания также самостоятельно проектирует процессоры для iPhone и iPad, но их физическое производство происходит на сторонних заводах, линий по сборке у американской компании нет (во всяком случае, в промышленных масштабах).
Среди устройств Samsung, более знакомых потребителям, выделяются все те же беспроводные наушники, смарт-часы, ноутбуки (хотя в нашем регионе отыскать их сложнее) и планшеты. Из последних новинок — беспроводная гарнитура Galaxy Buds+, которая многим обзорщикам понравилась за счет сбалансированного звучания и не самой высокой цены.
А еще Samsung одна из первых вывела на рынок смартфоны со сгибающимися экранами — Galaxy Fold и
Xiaomi
В этом случае выбор, наверное, еще более широкий даже по сравнению с рассмотренной выше Samsung. Xiaomi (пускай и через компании-партнеров) выпускает гаджеты из категории «умного» дома, бытовой и кухонной техники, наушники, роутеры, ноутбуки, видеорегистраторы, внешние аккумуляторы и еще кучу всего — даже
В Беларуси особым спросом после смартфонов пользуются
А еще рекорды бьют продажи фитнес-браслетов — тот же Mi Band 4 есть у многих людей. Причем даже у тех, кто не занимается спортом. В соседней России Xiaomi недавно
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