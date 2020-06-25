Кино и казино. Как хорошо вы знаете фильмы про азартные игры?

Источник материала: Tut.by

В кино часто именно казино становится местом закрученных интриг, а за карточными столами герои испытывают свои навыки и нервы зрителей. Фильмы, в которых так или иначе фигурируют азартные игры, — это всегда гарантированная смесь веселья и напряжения, поэтому они нам так нравятся. А вам? Вместе с онлайн-казино Parimatch мы предлагаем вам пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните картины, где сюжет вращается вокруг казино или карточных игр.

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