Более 12 тысяч пожилых людей получили помощь от волонтеров «Добрых отрядов»

Источник материала: Вороновская газета





900 волонтеров «Добрых отрядов» на протяжении месяца работали во всех регионах Беларуси. В ходе совместной инициативы компании МТС и Белорусского Общества Красного Креста более 12 тысяч пожилых людейполучили помощь с доставкой предметов первой необходимости.

Для того, чтобы визиты были безопасными, волонтеры прошли специальную подготовку, а также получили средства индивидуальной защиты и экипировку. Пожилым людям доставлялипродукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Волонтеры продолжат работу. Всего по программе борьбы с COVID-19 планируется привлечь 3 тысячи добровольцев, которыев рамках совместного проекта МТС и Белорусского Красного Креста также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми перчатками, медицинскими масками, антисептиком.Как оставить заявку, если нужна помощь,можно узнать, позвонив на «Добрый телефон» 201.

Инфолиния «Добрый телефон» начала работать 30 марта. К инициативе, организованной Белорусским Обществом Красного Креста и платформой «Имена», присоединились мобильные операторы, предоставив возможность своим абонентам бесплатно звонить на номер 201. Для абонентов МТС звонки будут бесплатными до конца года. Для связи с операторами инфолинии со стационарных телефонов доступен номер 122. Обратиться на «Добрый телефон» можно в будни — с 9 до 18 часов.

О том, как работают волонтеры, смотрите здесь .

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