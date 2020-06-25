Ефремов готов усыновить детей скончавшегося в ДТП Захарова — адвокат

Источник материала: ОНТ

Известный актер Михаил Ефремов, после «пьяного» ДТП предлагает усыновить несовершеннолетних детей Сергея Захарова, оставшихся без отца. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев в эфире «Эхо Москвы».

«Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность», — сказал Пашаев.

Он добавил, что уже долгое время он пытался уговорить семью погибшего взять денежную компенсацию – чтобы актеру было морально легче переживать все произошедшее.

Пашаев сообщил, что он «больше не будет ни за кем бегать», и потерпевшие получат столько, сколько назначит суд. По мнению Пашаева, сумма компенсации родственника погибшего назначена сумма, меньшая той, которую Ефремов хотел бы отдать.

«Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 млн. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сообщил Пашаев.

На вопрос о том, в каком состоянии сейчас пребывает актер, его адвокат ответил, что он до сих пор не отошел от шока, плохо ест и мало спит, а за неделю похудел на 6 килограмм. Однако к врачу не обращается.

«К себе врачей не вызывает для обследования или для лечения. Он никого не вызывает к себе. Для этого разрешение следователя не нужно, он может так пригласить», — ответил Пашаев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в Москве. Как утверждали очевидцы, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – его машина, двигаясь со скоростью потока, выехала на встречную полосу и столкнулась с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал, а позже – скончался в больнице.

Фото: Известия/Зураб Джавахадзе

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram