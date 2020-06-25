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Ефремов готов усыновить детей скончавшегося в ДТП Захарова — адвокат
Источник материала: ОНТ
Известный актер Михаил Ефремов, после «пьяного» ДТП предлагает усыновить несовершеннолетних детей Сергея Захарова, оставшихся без отца. Об этом
Он добавил, что уже долгое время он пытался уговорить семью погибшего взять денежную компенсацию – чтобы актеру было морально легче переживать все произошедшее.
Пашаев сообщил, что он «больше не будет ни за кем бегать», и потерпевшие получат столько, сколько назначит суд. По мнению Пашаева, сумма компенсации родственника погибшего назначена сумма, меньшая той, которую Ефремов хотел бы отдать.
На вопрос о том, в каком состоянии сейчас пребывает актер, его адвокат ответил, что он до сих пор не отошел от шока, плохо ест и мало спит, а за неделю похудел на 6 килограмм. Однако к врачу не обращается.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в Москве. Как утверждали очевидцы, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения – его машина, двигаясь со скоростью потока, выехала на встречную полосу и столкнулась с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал, а позже – скончался в больнице.
Фото: Известия/Зураб Джавахадзе
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Известный актер Михаил Ефремов, после «пьяного» ДТП предлагает усыновить несовершеннолетних детей Сергея Захарова, оставшихся без отца. Об этом сообщил адвокат...
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