В Беларуси запретили делиться впечатлениями об учёбе за границей. Что-что?!

Источник материала: KYKY

Сегодня, если верить данным ЮНЕСКО, за рубежом учатся около 24 тысяч беларусов. И вот новость: в Беларуси рассказы об обучении за границей сочли рекламой. На это обратил внимание портал naviny.by.

Что?!

Ссылаясь на закон «О рекламе», МАРТ говорит : «планируемая к размещению (распространению) на интернет-сайте информация о впечатлениях граждан об учебе в определенных иностранных учебных заведениях, об особенностях обучения в них и о возможности поступления в такие учебные заведения, а также информация об иностранном учебном заведении, размещаемая на баннере, будут являться рекламой об учебе за пределами Республики Беларусь…».

Такая реклама «допускается только при наличии у рекламодателя согласования МВД Беларуси и Минобразования Беларуси». Без согласования подобную рекламу публиковать запрещено. То есть создаются условия, когда беларусы без разрешения сверху не в праве делиться своим опытом.

Что попадает под рекламу?

информация, консультации по подготовке документов и прохождению процедур, связанных с организацией обучения за границей;

организация въезда и пребывания в зарубежной стране;

подготовка к интервью в посольстве той страны, в которую планируется выезд;

ведение переписки с принимающим иностранным учреждением образования;

сведения о системе образования различных стран, поступлении в зарубежные учреждения образования.

Как объясняются чиновники?

По просьбе naviny.by комментарий дала пресс-служба Минобразования. По ее словам, в нововведении «нет никакой политики». Цель – сделать так, чтобы реклама не выходила за рамки правового поля. «Важно не допустить, чтобы дети попали в неприятную историю. Не исключено, что может распространяться недостоверная информация об обучении за рубежом. Вполне возможно, что за рекламой кроется не то, что предлагают, при том, что любая реклама должна соответствовать тому, что в ней заявлено», – подчеркнули в ведомстве.