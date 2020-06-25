|
В Беларуси запретили делиться впечатлениями об учёбе за границей. Что-что?!
Источник материала: KYKY>
Сегодня, если верить данным ЮНЕСКО, за рубежом учатся около 24 тысяч беларусов. И вот новость: в Беларуси рассказы об обучении за границей сочли рекламой. На это
Что?!
Ссылаясь на закон «О рекламе», МАРТ
Такая реклама «допускается только при наличии у рекламодателя согласования МВД Беларуси и Минобразования Беларуси». Без согласования подобную рекламу публиковать запрещено. То есть создаются условия, когда беларусы без разрешения сверху не в праве делиться своим опытом.
Что попадает под рекламу?
Как объясняются чиновники?
По просьбе naviny.by комментарий дала пресс-служба Минобразования. По ее словам, в нововведении «нет никакой политики». Цель – сделать так, чтобы реклама не выходила за рамки правового поля. «Важно не допустить, чтобы дети попали в неприятную историю. Не исключено, что может распространяться недостоверная информация об обучении за рубежом. Вполне возможно, что за рекламой кроется не то, что предлагают, при том, что любая реклама должна соответствовать тому, что в ней заявлено», – подчеркнули в ведомстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)